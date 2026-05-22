Герасимчук пішов з посади начальника поліції Хмельницької області

Герасимчук пропрацював начальником регіонального управління поліції майже шість років

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Наразі невідомо, чи Руслана Герасимчука звільнили, чи він залишив посаду за власним бажанням

Руслан Герасимчук більше не очолює Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області. Він ним керував із 2020 року. Цю інформацію підтвердила «Главкому» речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс.

«Рішення голови я не можу коментувати, але найближчим часом буде представлено нового керівника відомства», – наголосила речниця.

Наразі невідомо, чи Руслана Герасимчука звільнили, чи він залишив посаду за власним бажанням. Також поки немає інформації про те, коли саме він припинив очолювати Головне управління.

Руслан Герасимчук очолював регіональне управління поліції майже шість років – на цю посаду його призначили у липні 2020 року. До цього він працював заступником начальника обласного управління поліції.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора за сприяння міністра внутрішніх справ, голови Національної поліції України та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили протиправну діяльність посадовців окремих регіональних підрозділів поліції.

У межах досудового розслідування правоохоронці затримали:

начальника ГУНП в Івано-Франківській області Сергія Безпалька;

⁠заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимира Яцюка;

першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика;

заступника начальника ГУНП в Житомирській області Іллю Гулеватого;

водія автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який за версією слідства, виконував роль посередника.

До слова, під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, п'ять швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Згодом керівництвом Національної поліції було відсторонено від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди. Своєю чергою МВС повідомило, що також звільнено водія ДУ «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України», який фігурує у розслідуванні.

Як повідомлялося, за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих «порноофісів».