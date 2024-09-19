Глава Єврокомісії відвідає Україну: названо дату

ЄС планує збільшити підтримку Києва на тіл побоювань, що взимку Україна зіткнеться з найсерйознішими викликами у сфері енергопостачання з моменту початку російського вторгнення

Урсула фон дер Ляєн обговорить із Володимиром Зеленським

Завтра, 20 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вирушить в Україну. Під час візиту вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє bfmtv.com.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ключовою темою обговорень стане допомога Європейського Союзу в забезпеченні України енергоресурсами для прийдешньої зими.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що Україна зіткнеться з найсерйознішими викликами у сфері енергопостачання з моменту початку російського вторгнення. На тлі цих побоювань ЄС планує збільшити підтримку Києва.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії. Декілька політиків серед 27 членів комісії обійматимуть ключові для України посади.

Як повідомлялося, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну.

До слова, Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.