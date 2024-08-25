Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи будуть європейські інструктори в Україні? Позиція ЄС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чи будуть європейські інструктори в Україні? Позиція ЄС
Міністри оборони країн ЄС обговорять військову тренувальну місію для України наступного тижня
фото: Павло Ткачук/Facebook

Євросоюз побоюється втягнення у війну та сумнівається, що Київ здатний захистити тренувальні майданчики від російських атак

Дипломатична служба ЄС рекомендує європейським державам не надсилати військових інструкторів в Україну. Про це повідомили агентство Reuters та німецький тижневик Welt am Sonntag, які мали доступ до звіту щодо військової тренувальної місії ЄС для України.

У листопаді 2022 року стартувала місія EUMAM, яка наразі підготувала близько 60 тис. українських військових переважно e Польщі та Німеччині. Її мають продовжити ще на два роки після того, як в листопаді закінчиться її мандат.

«Украй важливо тренувати солдатів ЗСУ на тому ж обладнанні, яке вони будуть використовувати пізніше в бою», – наголошується у звіті дипломатичної служби Євросоюзу.

Також там зазначено, що міністри оборони країн ЄС обговорять цю тему наступного тижня.

ЗМІ нагадали, що у травні цього року Україна попросила ЄС провести деякі навчання на своїй території, однак певні держави блоку вважають, що це може втягнути Євросоюз у війну. Вони також мають сумніви «щодо здатності Києва захищати тренувальні майданчики від російських атак, враховуючи його серйозну нестачу протиповітряної оборони».

При цтому у звіті ЄС зауважується, що прохання Києва можна було б задовольнити відправленням деяких інструкторів EUMAM на українські тренувальні об'єкти «в дискретній формі», далеко від фронту, можливо, на заході держави. Хоча й наголошують, що блок не рекомендує цього робити.

«Дуже ймовірно, що військова присутність ЄС на українській землі буде сприйнята Росією як провокація. Той факт, що Росія може досягти будь-якої точки в Україні за допомогою своїх балістичних ракет і БПЛА, створює найвищий рівень загрози для військовослужбовців ЄС», – йдеться у звіті.

Утім «за наявності необхідних політичних і оперативних умов розгортання військового персоналу ЄС на українській території є можливим».

Нагадаємо, міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що для повернення військових інструкторів країн Заходу в Україну ще не склалися сприятливі обставини.

Раніше глава французького Генерального штабу Тьєррі Бюркар надіслав лист до приблизно десятка західних держав, запросивши уряди країн приєднатися до коаліції з відправки військових інструкторів в Україну. Однак деякі країни побоюються це робити. 

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон запропонував американському колезі Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу до України. Однак, президент США відмовився.

Читайте також:

Теги: військові навчання Україна Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«В публічному просторі нема сценаріїв завершення війни»
Нам хтось пропонує мир в обмін на територію?
25 липня, 15:49
Міжнародний день парашустиста відзначається 26 грудня, але в деяких державах, що колись входили до СРСР, це свято відзначають 26 липня
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 липня, 00:47
Іменем Данила Мурашка (зліва), Єгора Середюка (справа) назвали вулиці у Миколаєві
Іменами льотчиків-героїв названо вулиці у Миколаєві
29 липня, 11:48
Угорщина хоче, щоб Євросоюз виступив посередником для врегулювання ситуації з постачанням нафти російської компанії «Лукойл» через Україну
Заборона транзиту російської нафти. Угорщина і Словаччина роздратували ЄС
30 липня, 09:51
Значна частина вулиць на Київщині – перейменовані на честь українських воїнів, які загинули захищаючи українські міста та села
На Київщині перейменовано низку вулиць
1 серпня, 08:37
Філіпішина заявила, що люди, які виїжджають з дітьми через кордон, проходять певні перевірки на наявність підстав для виїзду
Чи тікали родичі чиновників КМДА від мобілізації за кордон? Правозахисниця спіймала омбудсмена Лубінця на маніпуляціях
8 серпня, 18:02
Газова платформа досі горить у Чорному морі
ВМС України підірвали одну із газових вишок у Чорному морі: знищено десятки окупантів (відео)
10 серпня, 14:54
Тетяна Зінченко стверджує, що система соціального забезпечення працює в обмеженнях десятиліттями
Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де бракує найбільше чиновників
19 серпня, 12:01
Фінляндія веде перемовини щодо розміщення військ НАТО
Фінляндія планує розміщення військ НАТО на своїй території
22 серпня, 10:37

Політика

Яких цілей досягли ЗСУ на Курщині: Аналіз The Wall Street Journal
Яких цілей досягли ЗСУ на Курщині: Аналіз The Wall Street Journal
Атака «Хезболли» на Ізраїль: реакція США
Атака «Хезболли» на Ізраїль: реакція США
Чи будуть європейські інструктори в Україні? Позиція ЄС
Чи будуть європейські інструктори в Україні? Позиція ЄС
Арешт засновника Telegram у Парижі. Хто такий Павло Дуров і в чому його звинувачують
Арешт засновника Telegram у Парижі. Хто такий Павло Дуров і в чому його звинувачують
«Хезболла» заявила про запуск понад 300 ракет по Ізраїлю
«Хезболла» заявила про запуск понад 300 ракет по Ізраїлю
The Guardian: Україна хоче схилити Кремль до переговорів ракетними ударами углиб РФ
The Guardian: Україна хоче схилити Кремль до переговорів ракетними ударами углиб РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Курська операція. Зеленський поаплодував Путіну і вигукнув «Браво!»
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
32K
Хакери змусили Путіна вітати Україну з Днем Незалежності
22K
Кадиров став на захист Онуфрія та Московської церкви в Україні
19K
Командир «Азова» пояснив, що його обурило у обміні полоненими
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
Вчора, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua