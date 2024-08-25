Чи будуть європейські інструктори в Україні? Позиція ЄС

Євросоюз побоюється втягнення у війну та сумнівається, що Київ здатний захистити тренувальні майданчики від російських атак

Дипломатична служба ЄС рекомендує європейським державам не надсилати військових інструкторів в Україну. Про це повідомили агентство Reuters та німецький тижневик Welt am Sonntag, які мали доступ до звіту щодо військової тренувальної місії ЄС для України.

У листопаді 2022 року стартувала місія EUMAM, яка наразі підготувала близько 60 тис. українських військових переважно e Польщі та Німеччині. Її мають продовжити ще на два роки після того, як в листопаді закінчиться її мандат.

«Украй важливо тренувати солдатів ЗСУ на тому ж обладнанні, яке вони будуть використовувати пізніше в бою», – наголошується у звіті дипломатичної служби Євросоюзу.

Також там зазначено, що міністри оборони країн ЄС обговорять цю тему наступного тижня.

ЗМІ нагадали, що у травні цього року Україна попросила ЄС провести деякі навчання на своїй території, однак певні держави блоку вважають, що це може втягнути Євросоюз у війну. Вони також мають сумніви «щодо здатності Києва захищати тренувальні майданчики від російських атак, враховуючи його серйозну нестачу протиповітряної оборони».

При цтому у звіті ЄС зауважується, що прохання Києва можна було б задовольнити відправленням деяких інструкторів EUMAM на українські тренувальні об'єкти «в дискретній формі», далеко від фронту, можливо, на заході держави. Хоча й наголошують, що блок не рекомендує цього робити.

«Дуже ймовірно, що військова присутність ЄС на українській землі буде сприйнята Росією як провокація. Той факт, що Росія може досягти будь-якої точки в Україні за допомогою своїх балістичних ракет і БПЛА, створює найвищий рівень загрози для військовослужбовців ЄС», – йдеться у звіті.

Утім «за наявності необхідних політичних і оперативних умов розгортання військового персоналу ЄС на українській території є можливим».

Нагадаємо, міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що для повернення військових інструкторів країн Заходу в Україну ще не склалися сприятливі обставини.

Раніше глава французького Генерального штабу Тьєррі Бюркар надіслав лист до приблизно десятка західних держав, запросивши уряди країн приєднатися до коаліції з відправки військових інструкторів в Україну. Однак деякі країни побоюються це робити.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон запропонував американському колезі Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу до України. Однак, президент США відмовився.