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Будівлю Єврокомісії у Брюсселі підсвітили кольорами прапора України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Будівлю Єврокомісії у Брюсселі підсвітили кольорами прапора України
Будівлю Єврокомісії підсвітилив ніч на 24 серпня – на День Незалежності України.
фото: Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн показала в мережі, як будівлю Єврокомісії підсвітили синьо-жовтими кольорами.

У ніч на 24 серпня, у День Незалежності України, будівля Єврокомісії у Брюсселі була підсвічена кольорами українського прапора. Цей символічний жест став виразом солідарності та підтримки України з боку Європейського Союзу. 

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на цьому, заявивши:

«Напередодні Дня Незалежності України наша будівля сяє кольорами українського прапора. Ми віддаємо шану незламному духу та хоробрості наших українських друзів. Україна виграє цю війну і займе своє місце в нашій європейській родині», – сказала вона.

Вона закінчила українською мовою зі словами:«Слава Україні!»

До слова, проєкт безпекової угоди між Україною і Євросоюзом містить два основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує дев’ять пунктів.

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Теги: День Незалежності Урсула фон дер Ляєн

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