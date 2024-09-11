Євросоюз готовий збільшити постачання електроенергії до України

ЄС працює над нарощуванням максимальної потужності експорту електроенергії до України

Україна втратила майже половину своїх потужностей з виробництва електроенергії через постійні атаки РФ

Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Про це заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

«Ми працюємо з Entso-E над збільшенням максимальної потужності експорту електроенергії до України», – сказала вона.

За словами посадовиці, через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру Україна втратила майже половину своїх потужностей з виробництва електроенергії.

«Люди будуть у холоді та темряві найближчими місяцями, якщо ми не посилимо нашу підтримку», – повідомила єврокомісар.

Сімсон заявила, що ЄС вже надав велику підтримку, зосередившись на ремонті, розподілі генераторів та збільшенні імпорту електроенергії з ЄС.

Через Фонд підтримки енергетики України енергетична спільнота, Єврокомісія, держави-члени та інші донори мобілізували близько 510 млн євро на ремонт пошкоджених установок, децентралізоване виробництво газу та відновлюваної енергії, а також на резервне електропостачання цивільної інфраструктури.

«Всі ці зусилля необхідно активізувати з наближенням зими, щоб уникнути найгіршого», – додала вона.

Нагадаємо, наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.