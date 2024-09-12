Європейський Союз продовжив санкції проти Росії

Санкції проти Росії продовжено ще на пів року

Рада ЄС також прийняла рішення не продовжувати обмежувальні заходи проти російського ексгонщика Микити Мазепіна та матері померлого ватажка «вагнерівців» Віолетту Пригожину

Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Так, санкції надалі застосовуватимуться до більш ніж 2200 осіб та організацій. Чинні санкції передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону надання коштів або інших економічних ресурсів зазначеним особам та організаціям.

У контексті перегляду санкцій Рада ЄС також прийняла рішення не продовжувати обмежувальні заходи проти двох осіб та виключити зі списку п'ятьох померлих осіб.

Після 24 лютого 2022 року у відповідь на воєнну агресію Росії проти України ЄС значно розширив санкції проти РФ з метою суттєво послабити її економічну базу, позбавити критично важливих технологій та ринків, а також суттєво обмежити її здатність вести війну.

Як зазначено в повідомленні, ЄС, як і раніше, готовий й надалі обмежувати можливості Росії вести війну.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб з Ірану та Росії.

Раніше Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти Повітряно-космічних сил Росії.

До слова, Росія використовує кілька країн для уникнення від західних санкцій, зокрема Індію, Сербію та Китайську Народну Республіку.