Головна Світ Політика
search button user button menu button

Боррель закликав країн-партнерів зняти обмеження на удари по території РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Боррель закликав країн-партнерів зняти обмеження на удари по території РФ
Боррель запевнив у підтримці Євросоюзом боротьби України проти російської агресії
фото з відкритих джерел

Жозеп Боррель назвав головні наслідки зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових

Якщо партнери України знімуть обмеження з використання їхньої зброї для ударів по РФ, то це лише сприятиме мирним зусиллям Києва. Про це заявив Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель в X.

Боррель наголосив, що наступ українських Збройних Сил у Курській області «завдав серйозного удару по наративу» Владіміра Путіна.

Зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків, вважає Боррель, зокрема:

  • посилення самооборони України, позбавлення РФ території для нападів і бомбардувань українських міст та інфраструктури;
  • порятунок життів і зменшення руйнувань в Україні;
  • допомога у просуванні мирних зусиль.

Боррель також вказав на останню розмову з головою МЗС України Дмитром Кулебою, де запевнив у підтримці Євросоюзом боротьби України проти російської агресії.

Нагадаємо, у наступному Саміті миру має взяти участь Росія, але зустріч має відбуватися на основі міжнародного права, а не тих умов, які висуває російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час засідання Ради ЄС із закордонних справ з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Також стало відомо, що Європейський союз зачинить двері для Грузії у разі, якщо Тбілісі продовжить слідувати нинішнім політичним курсом, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. 

Читайте також: Дайте дозвіл бити по Росії. Нардепка розповіла про настрої в американському Конгресі
Теги: обмеження Боррель наступ Європейський союз диктатор путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пентагон взявся до роботи у Арктиці
Росії та Китаю буде гаряче: Пентагон має нову стратегію щодо Арктики
23 липня, 10:47
Росія під час наступу не змогла досягти своїх найамбітніших цілей
Росія атакувала Харківщину на місяць раніше, ніж передбачалося – The Telegraph
29 липня, 09:27
Майже всі затримані мігранти погоджуються підписати військові контракти
РФ вигадала, як змусити мігрантів підписати військові контракти
30 липня, 06:18
У Британії проходять підготовку 34 000 українських новобранців
Навчання українських воїнів у Британії. The Times попередила про небезпеку
5 серпня, 10:13
Влада Курської області повідомила про збиття 26 безпілотників
Гучна ніч у Курську: росіяни повідомляють, що ЗСУ нібито проникли в область
6 серпня, 11:04
На тлі наступу на Курщину Захід розмовляє про нові поставки зброї Україні
На Заході припинилися розмови про переговори між Україною і РФ – The Telegraph
16 серпня, 22:46
Запит, надісланий до Вашингтона більше місяця тому все ще очікує відповіді
США блокують дозвіл бити британськими ракетами Storm Shadow по РФ – The Times
18 серпня, 01:50
Жителі Суджі зізналися, що ніколи не думали, що війна прийде до них
Американські журналісти відвідали Курщину: репортаж The Washington Post
19 серпня, 07:20
Західні аналітики припускають, що росіяни можуть контратакувати ЗСУ на Курщині наприкінці жовтня
Стало відомо, коли Росія може контратакувати в Курській області
18 серпня, 16:59

Політика

Боррель закликав країн-партнерів зняти обмеження на удари по території РФ
Боррель закликав країн-партнерів зняти обмеження на удари по території РФ
Ратифікація Римського статуту. «Плюси» і «мінуси» для України
Ратифікація Римського статуту. «Плюси» і «мінуси» для України
Таліби заборонили доповідачу ООН з прав людини в'їзд до Афганістану
Таліби заборонили доповідачу ООН з прав людини в'їзд до Афганістану
Угорщина надала відповідь ЄС щодо спрощеного в’їзду росіян і білорусів
Угорщина надала відповідь ЄС щодо спрощеного в’їзду росіян і білорусів
Прокуратура РФ просить ув’язнити полонених «азовців» до 24 років
Прокуратура РФ просить ув’язнити полонених «азовців» до 24 років
Президент Чехії назвав «Північні потоки» легітимною ціллю під час війни
Президент Чехії назвав «Північні потоки» легітимною ціллю під час війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
65K
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
26K
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
22K
ЄС змінює правила в'їзду до Шенгенської зони: подробиці
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua