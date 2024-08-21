Боррель закликав країн-партнерів зняти обмеження на удари по території РФ

Жозеп Боррель назвав головні наслідки зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових

Якщо партнери України знімуть обмеження з використання їхньої зброї для ударів по РФ, то це лише сприятиме мирним зусиллям Києва. Про це заявив Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель в X.

Боррель наголосив, що наступ українських Збройних Сил у Курській області «завдав серйозного удару по наративу» Владіміра Путіна.

Зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків, вважає Боррель, зокрема:

посилення самооборони України, позбавлення РФ території для нападів і бомбардувань українських міст та інфраструктури;

порятунок життів і зменшення руйнувань в Україні;

допомога у просуванні мирних зусиль.

Боррель також вказав на останню розмову з головою МЗС України Дмитром Кулебою, де запевнив у підтримці Євросоюзом боротьби України проти російської агресії.

Нагадаємо, у наступному Саміті миру має взяти участь Росія, але зустріч має відбуватися на основі міжнародного права, а не тих умов, які висуває російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час засідання Ради ЄС із закордонних справ з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Також стало відомо, що Європейський союз зачинить двері для Грузії у разі, якщо Тбілісі продовжить слідувати нинішнім політичним курсом, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.