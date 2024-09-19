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Українці сидітимуть без світла до 18 годин на добу: прогноз ООН

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Українці сидітимуть без світла до 18 годин на добу: прогноз ООН
Масштабне відключення електроенергії в Україні видно на супутникових знімках, які показують нічне сяйво по всій Європі
фото: Reuters/NASA Worldview

Без аварійного електропостачання мільйони містян можуть залишитися без тепла

Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу. Про це йдеться в доповіді Місії.

«Є розумні підстави вважати, що численні аспекти військової кампанії щодо пошкодження чи знищення цивільної інфраструктури України з виробництва та передачі електроенергії та тепла порушують основоположні принципи міжнародного гуманітарного права», – зауважили експерти.

Згідно з заявою, ММПЛУ відвідала сім електростанцій, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок атак, а також 28 населених пунктів, які постраждали від ударів. Експерти дійшли висновку, що атаки становлять загрозу для водопостачання України, каналізації та санітарії, опалення та гарячого водопостачання, громадської охорони здоров'я, освіти та економіки загалом.

Особливо проблематичною експерти називають ситуацію в міських районів, де більшість будинків підключені до централізованих систем опалення та гарячого водопостачання. Так, майже 95% мешканців Києва користуються централізованими системами опалення підвалів, для подачі тепла на верхні поверхи будівлі потрібні електричні насоси. За оцінками ММПЛУ, без аварійного електропостачання мільйони міських мешканців можуть залишитися без тепла.

За даними експертів, влітку 2024 року проблеми, пов'язані з енергетикою, були другою за частотою причиною, через яку українці залишали країну.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 вересня, заходи обмеження електроенергії не прогнозуються.

Як повідомлялося, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

Теги: ООН енергетика електроенергія відключення світла зима

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