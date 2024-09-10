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ЄС прокоментував наміри Шольца віддати Росії частину українських територій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ЄС прокоментував наміри Шольца віддати Росії частину українських територій
Раніше Шольц заявив, що «настав момент, коли варто обговорити вихід із ситуації війни та досягнення миру якнайшвидше»
фото з відкритих джерел

Шольц разом з деякими однопартійцями розробляє власний мирний план для врегулювання війни в Україні

Італійське видання La Repubblica повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій РФ. Натомість речник ЄС Пітер Стано вважає, що найбільш надійним є план президента України Володимира Зеленського, повідомляє «Укрінформ».

Так, La Repubblica повідомила, що Шольц разом з деякими однопартійцями розробляє власний мирний план для врегулювання війни в Україні. Він нібито схожий на Мінські угоди і передбачає ймовірну передачу росії частини українських територій.

Незадовго до того німецький канцлер заявив, що в російсько-українській війні «настав момент, коли варто обговорити вихід із цієї ситуації війни та досягнення миру якнайшвидше».

Речник Євросоюзу сказав, що не може коментувати пропозиції країн-членів. Однак зазначив, що завдання ЄС – «мир в Україні, і ми зробимо все, щоб його досягти».

Водночас Стано наголосив, що зараз «найбільш надійним» є план українського президента Володимира Зеленського. «Будь-який надійний мирний план має спиратися на три положення: повага до Хартії ООН, до міжнародного права та суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України», – зазначив він.

Нагадаємо, Шольц заявив про необхідність переговорів із Росією.

Як повідомлялося, згідно з результатами опитування ZDF-Politbarometer, більшість громадян Німеччини скептично ставляться до лідерських якостей чинного канцлера та голови Соціал-демократичної партії Олафа Шольца.

До слова, Німеччина продовжить надавати Україні військову підтримку як із власного бюджету, так і разом з партнерами по G7.

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Теги: війна Олаф Шольц Німеччина Європейський союз

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