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Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії
Створено нову посаду Єврокомісара з питань Середземномор’я
фото з відкритих джерел

Кандидатуру кожного з членів Єврокомісії, окрім фон дер Ляйєн, ще має затвердити Європейський парламент

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії., Декілька політиків серед 27 членів комісії обійматимуть ключові для України посади. Про це повідомляє Euronews.

Кая Каллас (Естонія) призначена Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Андрюс Кубілюс (Литва) стане Єврокомісаром з питань оборони та космосу. Він зосередиться на розвитку Європейського оборонного союзу та зміцненні оборонно-промислового потенціалу.

Марта Кос (Словенія) обійме посаду Єврокомісара з питань розширення і працюватиме над підтримкою України та допомогою країнам-кандидатам у підготовці до вступу в ЄС.

Пьотр Серафін (Польща) стане Єврокомісаром з питань бюджету, боротьби з шахрайством і державного управління.

Крістоф Хансен (Люксембург) призначений Єврокомісаром з питань сільського господарства та продовольства.

Крім того, створено нову посаду Єврокомісара з питань Середземномор’я. Її обійме Дубравка Шуїця (Хорватія).

Кандидатуру кожного з членів Єврокомісії, окрім фон дер Ляйєн, ще має затвердити Європейський парламент.

Нагадаємо, що 18 липня 2024 року Європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляєн президенткою Європейської комісії. Це другий термін для неї на посаді голови Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що євродепутати під час першого пленарного засідання у Страсбурзі, 16 липня, переобрали Роберту Мецолу на новий термін на посаді президента Європейського парламенту.

Теги: Європейський союз Єврокомісія Єврокомісар Урсула фон дер Ляєн

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