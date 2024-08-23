ЄС відмовився зняти всі санкції з російського бізнесмена Фрідмана

Санкції проти Фрідмана були запроваджені у лютому 2022 року

У серпні Фрідман подав позов до Міжнародного арбітражного центру Гонконгу (HKIAC) проти Люксембургу, в якому згадав рішення Ради ЄС

Рада Євросоюзу відмовилася знімати всі санкції з російського бізнесмена Михайла Фрідмана. Про це повідомляють росЗМІ.

ЗМІ посилаються на два листи представника Ради ЄС, надіслані бізнесмену у липні. Вони не повідомляють про причини прийнятого рішення.

У серпні Фрідман подав позов до Міжнародного арбітражного центру Гонконгу (HKIAC) проти Люксембургу, в якому, як повідомляють «Ведомости», згадав рішення Ради ЄС.

Адвокати Фрідмана у позові вказали на те, що санкції проти бізнесмена були накладені лише через його російське громадянство та успіхи у бізнесі, що є «серйозною несправедливістю» та порушує міжнародне право.

Нагадаємо, у квітні суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів «Альфа-Банку» Петра Авена і Михайла Фрідмана про виключення їх із санкційного списку. Відповідний документ опубліковано на сайті суду.

Санкції проти Фрідмана запровадили у лютому 2022 року. У квітні 2024 року він домігся в суді скасування двох рішень щодо санкцій ЄС, а ще одне рішення залишилося в силі.

Нагадаємо, у серпні 2023 року мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів і співвласників «Альфа-груп» Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Як повідомляв «Главком», у серпні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману у відмиванні грошей. Він підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн дол. та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.

Нагадаємо, що Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю.

Фрідман і Авен також є фігурантами санкційного списку ЄС, вони потрапили туди 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Мільярдери одразу ж заявили, щобудуть оскаржувати санкції.

Україна ввела персоналі санкції проти Михайла Фрідмана у жовтні 2022 року.