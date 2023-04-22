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Глава розвідки Естонії пояснив, від чого залежатиме успіх контрнаступу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Глава розвідки Естонії пояснив, від чого залежатиме успіх контрнаступу
Очільник розвідувального центру Міноборони Естонії полковник Марго Гросберг
фото: www.err.ee

Гросберг: «У випадку будь-яких операцій, особливо наступальних, надзвичайно важлива синхронізація різних видів сил як у часі, так і в просторі»

Головний фактор успіху українського контрнаступу полягає в тому, наскільки підрозділи Збройних сил України зможуть ефективно проводити спільні тренування перед ним. Це найважливіший нюанс стратегічного успіху. Про це заявив командувач розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, передає ERR.

За його словами, що погода цього тижня була більш сприятливою для оборонних дій, а повітряна розвідка та авіаудари були утруднені через низьку хмарність. Наступний тиждень навряд чи щось змінить: ті ж заходи, що й цього тижня, ймовірно, триватимуть у тих самих областях, зазначив він.

Коментуючи припущення, що контрнаступ може початися 9 травня, Гросберг пригадав, що дати, які мають символічне значення, були особливо важливими для російського керівництва на ранніх етапах війни.

«Щодо 9 травня я наголосив, що Україна – це дуже різний регіон, особливо північно-східна та південна частини України, де багато залежить від погоди. Цього тижня йшов дощ, наступного тижня буде дощ. Мине ще три тижні, ці дати стануть неактуальні», – сказав він.

На переконання полковника, які саме українські підрозділи підуть у контратаку – не найголовніше питання. Головним він вважає те, наскільки ці підрозділи ЗСУ встигнуть разом потренуватися перед активною атакою та бойовими діями, адже це найважливіший нюанс стратегічного успіху.

«У випадку будь-яких операцій, особливо наступальних, надзвичайно важлива синхронізація різних видів сил як у часі, так і в просторі», – пояснив він

Так, розвідник зауважив, що Росія не змогла змусити свої сухопутні та повітряні сили діяти спільно, що частково пов'язано з дуже хорошою роботою української протиповітряної оборони, адже армії РФ не вдалося її знищити.

Гросберг додав, що росіяни також посилено готуються до можливого контрнаступу, особливо в Запорізькій та Херсонській областях, де оборонні споруди будуються за кількома різними напрямками. 

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що на більшій частині території України зараз переважно вологі ґрунти і грязюка, що, найімовірніше, сповільнить військові операції обох сторін конфлікту.

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Теги: розвідка Україна контрнаступ війна ЗСУ окупанти

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