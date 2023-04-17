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Десятьом казахам загрожує тюрма за участь у війні в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Десятьом казахам загрожує тюрма за участь у війні в Україні
У війні в Україні беруть участь іноземці
фото з відкритих джерел

У Казахстані розслідують справи проти громадян, які воювали в Україні

 

Комітет національної безпеки Казахстану розслідує десять карних справ за фактами участі казахів у війні в Україні. Про це повідомляє Казахське телеграфне агентство.   

Інформація про фігурантів карних справ та їх дії наразі невідома. Дані досудового розслідування не підлягають розголосу. Не повідомляється, на чиєму боці воювали підозрювані.

Стаття 172 КК Республіки Казахстан за участь в іноземних збройних конфліктах передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 9 років.

Як відомо, Казахстан вже давно є близьким союзником Росії. Минулого року Путін відправив десантників для придушення антиурядових протестів у кількох казахстанських містах. Однак це не завадило Касим-Жомарт Токаєву, президенту Казахстану, критикувати війну в Україні під час візиту до Санкт-Петербурга в червні.

У лютому Казахстан приймав державного секретаря США Ентоні Блінкена. 

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Теги: Казахстан війна Україна кримінал

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