Десятьом казахам загрожує тюрма за участь у війні в Україні

У Казахстані розслідують справи проти громадян, які воювали в Україні

Комітет національної безпеки Казахстану розслідує десять карних справ за фактами участі казахів у війні в Україні. Про це повідомляє Казахське телеграфне агентство.

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Інформація про фігурантів карних справ та їх дії наразі невідома. Дані досудового розслідування не підлягають розголосу. Не повідомляється, на чиєму боці воювали підозрювані.

Стаття 172 КК Республіки Казахстан за участь в іноземних збройних конфліктах передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 9 років.

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Як відомо, Казахстан вже давно є близьким союзником Росії. Минулого року Путін відправив десантників для придушення антиурядових протестів у кількох казахстанських містах. Однак це не завадило Касим-Жомарт Токаєву, президенту Казахстану, критикувати війну в Україні під час візиту до Санкт-Петербурга в червні.

У лютому Казахстан приймав державного секретаря США Ентоні Блінкена.