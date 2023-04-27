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Голова Полтавського райсуду працювала на ФСБ і «зливала» дані про захисників Маріуполя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голова Полтавського райсуду працювала на ФСБ і «зливала» дані про захисників Маріуполя
Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу
фото: пресслужба СБУ

Співробітники СБУ викрили зловмисницю і поетапно задокументували злочинні дії

Служба безпеки викрила російську агентку серед українських топпосадовців.  Фігуранткою є очільниця Полтавського районного суду, яку ФСБ завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На російську спецслужбу посадовиця вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення РФ. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді. Після захоплення південного міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Там вона «познайомилась» з представником ФСБ і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора.

Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша.

Тоді за її «наводкою» загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових. Крім того, зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Якщо чула заперечення – «здавала» людей до російських каральних органів.

Однак, влітку минулого року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю і поетапно задокументували злочинні дії.  На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру власнику одного з головних «рупорів» РФ у Криму.

Теги: СБУ зрада Полтавщина

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