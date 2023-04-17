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Називає катівні «постановочними». Вінницька журналістка отримала підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Називає катівні «постановочними». Вінницька журналістка отримала підозру
Підозрювана координує редакційний відділ «Московська влада» та веде авторський блог на інтернет-ресурсі газети
фото: СБУ

Тарапата виправдовує збройну агресію РФ і заперечує причетність окупантів до масових вбивств мирних жителів

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишню вінницьку журналістку Юлію Тарапату, яка наразі є заступником головного редактора видання «Вечірня москва». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що після захоплення Криму та частини східних регіонів України у 2014 році журналістка переїхала до країни-агресора, де влаштувалася до редакції прокремлівської газети «Вечірня Москва». Згодом за публічну підтримку російських окупантів та підготовку антиукраїнських публікацій її призначили заступником головного редактора московського видання.

На цій посаді жінка також координує редакційний відділ «Московська влада» та веде авторський блог на інтернет-ресурсі газети.

З 24 лютого 2022 року підозрювана виконує вказівки Кремля щодо поширення публікацій, де виправдовує збройну агресію РФ і заперечує причетність окупантів до масових вбивств мирних жителів на Київщині.

«Встановлено, що колаборантка називає «постановочними» катівні та масові захоронення в Бучі та Ірпіні. За це Тарапата регулярно отримує нагороди від Кремля та міської адміністрації Москви. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти підривної діяльності зловмисниці проти України», – зазначають в СБУ.

Наразі підозрювана перебуває на території Росії. Тривають заходи щодо її притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмисниці загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що у Харкові оголосили заочну підозру в держзраді лідеру організації «Рoton».

Теги: окупанти Вінниця СБУ

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