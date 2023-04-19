Тікав від санкцій. СБУ та Мін'юст зірвали спецоперацію Новинського

Для уникнення санкцій Ради нацбезпеки і оборони Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський ввів персональні санкції РНБО стосовно десяти церковнослужителів УПЦ МП, серед яких місце знайшлося й диякону Вадиму Новинському, який за сумісництвом є відомим проросійським олігархом. Проте за допомогою умілих юристів та нотаріусів бізнесмен провернув схему, за якої накладені санкції практично не спрацювали б, якби не контроперація СБУ та Мін'юсту. Про це повідомляє «Главком».

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У січні 2023 року ряд українських компаній олігарха було переписано на п’ятьох кіпріотів: Іону Елену, Алківіадуса Константіна, Лукаїду Афродіте, Софоклеуса Андреаса, Софоклеуса Харула. До цього переліку фірм потрапило й, власне, головне дітище Новинського, інвестиційно-промислова група «Смарт-Холдинг». Її формально також підім’яли під себе громадяни Кіпру. Кіпр обрано невипадково, адже там реєстр трастів непублічний, доступ до нього можна одержати лише за рішенням тамтешнього суду. Також дивіденди, отримані на Кіпрі та за кордоном, звільнені від податку на прибуток.

«У рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust були укладені в листопаді 2022 року та зареєстровані Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру. Довіреними особами є висококваліфіковані адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру. Відповідно, довірчі особи (трасті) наразі повністю володіють, контролюють і управляють активами Групи. Відповідно до вищезазначеного, станом на поточну дату Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в Групі та не здійснює жодного контролю над діяльністю або процесами Групи», – таке повідомлення з’явилося на сайті компанії 16 січня 2023 року.

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Один із видом санкцій, які запроваджено стосовно Вадима Новинського, є блокування активів. Тобто підсанкційну особу рішенням РНБО позбавлено права користуватися та розпоряджатися активами, що їй належать, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії. Жоден реєстратор (чи то приватний, чи то державний) не мали права вносити зміни щодо компаній, у яких кінцевим бенефіціаром зазначено цього бізнесмена. Натомість проводили реєстраційні дії, виключаючи Новинського з числа бенефіціарів. І вийшов парадокс: як тільки-но держава ввела санкції, Новинський став найбіднішою людиною, стверджують джерела «Главкома» в юридичних колах.

У березні «Главком» у зв’язку із активними спробами уникнення санкцій розіслав інформаційні запити до різних державних органів з чіткими питаннями, чому персональні санкції проти Вадима Новинського не працюють. Тоді ініціатор санкцій, Рада нацбезпеки оборони, одразу відмежувалася, мовляв, моніторингом займається Кабмін, СБУ і Нацбанк.

Міністерство економіки підтвердило: рішення Ради національної безпеки і оборони України з введення санкцій щодо Вадима Новинського є обов’язковим до виконання. А Нацбанк обмежився формулювання про те, що кожного кварталу готує звіти на Офіс президента і Кабмін стосовно виконання рішень РНБО про застосування персональних санкцій. Доцільно відреагувала лише Служба безпеки України. «Главком» отримав відповіді від першого заступника голови Служби Сергія Андрущенка і начальника управління взаємодії зі ЗМІ Артема Дехтяренка, у яких було сказано: «Викладена у запиті інформація врахована підрозділами СБУ в ході здійснення службової діяльності та у разі виявлення фактів порушення законодавства будуть вжиті відповідні заходи реагування».

І вже через тиждень після того, як «Главком» отримав листи від СБУ, відбувся арешт активів Вадима Новинського.

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Центральна колегія Міністерства юстиції відреагувала на скаргу фірми «Амстор Трейд», яка помітила незаконні дії державного реєстратора і приватного нотаріуса. А саме – у перших числах січня 2023 року вони провели заміну кінцевих бенефіціарів у компаніях «Укргазвидобуток» і «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед»: замість багаторічного власника Вадима Новинського ними стали п’ятеро вищезгаданих кіпріотів.

«Колегія дійшла висновку, що приватний нотаріус Смірнова Алла та державний реєстратор Попадинець Анна повинні були відмовити у проведенні реєстраційних дій», – сказано документі Мін’юсту, який потрапив у розпорядження «Главкома».

Міністр юстиції Денис Малюська 10 квітня видав наказ, яким скасував зміни, внесені до державного реєстру щодо названих фірм Новинського. Також було анульовано доступ до держреєстру приватному нотаріусу Смірновій і держреєстратору Попадинець.

Після наказу міністра Малюськи зафіксовані зміни у Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, 10 квітня «колишні» компанії олігарха повернулися до законного власника – Вадима Новинського.

Це ж стосується й інвестиційно-промислової групи «Смарт-Холдинг».

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Після повернення статусу-кво Мін’юст може спробувати через Антикорупційний суду націоналізувати активи Вадима Новинського. Така судова практика під час повномасштабної війни успішно апробована на російських олігархах, котрі опинилися в Україні під санкціями.

Нагадаємо, що 13 квітня СБУ через суд вдалося «арештувати майно вартістю 3,5 млрд грн проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. В Україні фігура Вадима Новинського набула значної політичної ваги у розквіт правління команди Віктора Януковича. У травні 2012-го тодішній президент своїм указом дав українське громадянство олігарху, який досі був громадянином РФ. Вже через рік бізнесмен Новинський став народним депутатом від тодішньої провладної Партії регіонів. Під куполом Верховної Ради політик просидів до початку липня 2022-го, себто усі дев’ять років війни. Лише влітку минулого року він добровільно склав депутатський мандат, бо вирішив «зосередитися на гуманітарних проєктах» та став відомим церковником Московського патріархату.