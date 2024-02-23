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Виплата боргів «зеленим» інвесторам дозволить державі отримати прибутки в майбутньому – учасник ринку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Виплата боргів «зеленим» інвесторам дозволить державі отримати прибутки в майбутньому – учасник ринку
Галузь відновлюваної енергетики в Україні потребує повного погашення старих боргів за 2022-2023 роки
ілюстративне фото

Кожна гривня виплачених боргів підприємствам ВДЕ принесе державі майбутні прибутки – учасник ринку

Існуючі борги у галузі відновлюваної енергетики України погіршують інвестиційний клімат в державі, взаємодію компаній з іноземними банками, а також скорочують податкові відрахування до бюджетів. Про це заявив Сергій Кравчук, генеральний директор компанії «Галс Агро», яка у 2023 році запустила перший в Україні біометановий завод.

«Борги є по всім підприємствам ВДЕ. Неотримана виручка тягне за собою непогашення кредитів банкам, зменшення генерації, зменшення податкової бази, робочих місць, а також відсутність нових інвестицій та розвитку», – сказав він.

«Кожна гривня виплачених боргів ВДЕ, принесе державі майбутні прибутки», – підкреслив гендиректор.

За його словами, це потрібно розуміти та побудувати здорову систему розрахунків, що базується на реальних ринкових механізмах, а не на системі штучних обмежень. Також він розповів, що заборгованість перед його компанією на початок року складала 140 млн грн.

«Зараз ще добавилося близько 30 млн за енергію, вироблену з кінця січня. Третина нашого річного виробітку», – зазначив Кравчук.

Як повідомлялося, галузь відновлюваної енергетики в Україні потребує повного погашення старих боргів за 2022-2023 роки та заходів від держави, щоб вони не накопичувалися в подальшому, вважає Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики.

Теги: клімат завод гривня альтернативна енергетика

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