Байден заявив, що США повинні продовжувати допомагати Києву

Байден наголосив, що у США не лише моляться за мир, а й працюють над його підтриманням у світі

Сполучені Штати активно працюють над забезпеченням миру для українського народу перед обличчям путінської агресії та повинні продовжувати допомагати Києву. Про це заявив президент США Джо Байден під час промови на Національному молитовному сніданку в Капітолії у Вашингтоні, передає «Голос Америки».

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У своїй промові перед учасниками молитовного сніданку Байден спочатку згадав про ситуацію в Газі: «Ми цінуємо та молимося за втрачені життя, за родини, покинуті напризволяще, за тих, хто живе в жахливих обставинах, за невинних чоловіків, жінок і дітей, взятих у заручники, за тих, хто опинився під бомбардуванням або втратив оселі, і не знає, звідки прийде наступний обід, і чи буде він взагалі, або коли зможе повернутися додому».

Байден наголосив, що у США не лише моляться за мир, а й працюють над його підтриманням у світі.

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Він назвав США «унікальною країною, єдиною, яка заснована на ідеї» і заявив, що весь світ спостерігає за США як за великою державою. Він закликав американців до єднання.

«Ми активно працюємо для забезпечення миру, безпеки, гідності для ізраїльського народу та палестинського народу. Я займаюся цим день і ніч. І, як і багато хто з вас у цій залі, працюю над тим, щоби повернути наших заручників додому, щоб полегшити гуманітарну кризу та встановити мир у Газі та Ізраїлі, стабільний мир між двома державами. Для двох народів. Ми також працюємо заради миру, безпеки та гідності для українського народу, який демонструє неймовірну сміливість і витривалість проти путінської агресії. Ми мусимо продовжувати допомагати їм», – розповів Байден.

Щорічно у столиці Сполучених Штатів відбувається Національний молитовний сніданок, на який традиційно запрошують політиків та релігійних лідерів із всієї країни та інших частин світу. Офіційною метою цієї події є спільна молитва, обговорення важливості віри різних конфесій та сприяння покорі серед лідерів.

Хоча неофіційні молитовні зустрічі виникли ще під час ІІ Світової війни, перший Національний молитовний сніданок під егідою президента країни відбувся в 1953 році під час адміністрації Ейзенгауера.

Нагадаємо, Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні.