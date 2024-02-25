«Нам буде складно... Росія готує наступ». Велика розмова з президентом

«Від цього року, я думаю, буде залежати формат закінчення війни»

У Києві 25 лютого відбувся форуму «Україна. Рік 2024». Участь у ньому взяли керівники уряду, парламенту, Офісу президента та силових структур. Апофеозом заходу стала пресконференція президента Володимира Зеленського. Традиційно на ній було чимало представників іноземних видань. Спілкування тривало близько двох годин.

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Серед тем – хід війни, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання України, реалізація Української формули миру, гарантії безпеки для України.

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Під час заходу разів з чотири у різних формах звучало запитання про план «Б» України на випадок припинення допомоги з боку Сполучених Штатів (а така ймовірність існує з огляду на прийдешні президентські вибори у листопаді і на високу вірогідність приходу до влади Дональда Трампа).

І кожен раз президент Зеленський відповідав вкрай обтічно, запевняючи, що «Україна не може програти». Врешті, коли журналіст італійського видання запитав, чи існує вірогідність настільки ж потужної допомоги, яку надає США, від європейських країн, президент просто переадресував це питання самому журналісту: чи надасть Італія Україні зброю, адже він точно знає, що країні є чим поділитися. Зеленський наголосив, що якби зараз Україна отримала умовно 10 систем Patriot і розмістила їх біля фронту, окупанти б відступили.

«Якщо б ці системи ми могли б застосувати ближче до лінії фронту, росіяни би до нас не підійшли. Вони би відступили. Ми би зламали їхні лінії оборони і пішли би вперед. 10 Патріотів кардинально змінили би ситуацію. Це не означає, що все вирішують системи Patriot. Я вам навів один приклад. Таких назв (озброєння) було б дві-три і був би кінець їхній обороні. Просто кінець. І тоді ми зможете відповісти собі на питання: «А чому в України цього немає?» Ну, значить, це потрібно не всім».

Глава Офісу Андрій Єрмак традиційно на подіях такого формату займає місце навпроти Зеленського

Про втрати України у війні

Вперше від початку великої війни Зеленський озвучив кількість загиблих українських військових. Так, за словами президента, загалом загинули 31 тис. наших воїнів.

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«Скільки у нас поранених, я не скажу, бо Росія знатиме скільки у нас людей на полі бою», — сказав Зеленський, а також додав, що ще певна кількість українських військових є зниклими без вісти.

Водночас, за словами Зеленського, з боку окупанта загинули 180 тис. військових, а разом з пораненими Росія втратила пів мільйона людей.

Додамо, що одразу після того, як пролунало питання, Зеленський сумнівався, чи називати ці цифри, бо це «дуже чутлива інформація». Президент підкреслив, що дані ворога, який заявляв про 300 тис. загиблих, – повна брехня. Як відомо, раніше у Міноборони заявляли, що інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

Питання і відповідь щодо втрат могло бути домашньою заготовкою Офісу президента. Адже в умовах посилення мобілізації, влада мала б спростувати міфи про втрати, які поширює ворог. Зокрема, таку ініціативу (оголосити правдиве число загиблих захисників) під час дискусій щодо нового формату мобілізації пропонував лідер монобільшості Давид Арахамія.

Про запрошення країни-агресора на саміт щодо формули миру

Зеленський підкреслив, що дуже правильно посилюватися на полі бою, але так само правильно посилюватися і дипломатично. На його переконання, ініціатива щодо миру може йти лише від України. «Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин і формули миру (формула миру була започаткована ще на саміті G19 в Індонезії), навіть якщо це ініціативи країн-партнерів, бо всі ці країни зараз не тут, не у війні – і я їм такого не бажаю», – сказав він.

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«Сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт інавгураційний, він відбудеться, я надіюся, що він буде навесні. Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу. Він буде в Швейцарії», – сказав він.

На цьому першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою.

«Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків», – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.

Нагадаємо, про можливість запрошення представників Росії на такий саміт повідомив сьогодні голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Про (не)можливість програшу України

Відповідаючи на питання про те, чи допускає він, що Україна може програти у війні та чи він готовий до перемовин із Путіним, президент перепитав у журналіста АВС: «А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів?».

Глава держави також зазначив, що Україна надасть Путіну майданчик, «на якому він зможе визнати, що зробив помилку. Бо має бути справедливість».

Крім того, Зеленський виключив програш України у війні проти Росії.

«Найважче було два роки тому. У нас немає альтернативи. Нам не підходить такий фінал боротьби за наші життя», — сказав глава держави.

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Зеленський зазначив, що багато в цій війні залежить від партнерів та їх рішучості, – зокрема, щодо постачання зброї. Крім того, Зеленський звернув увагу на меседжі російського диктатора. «Він бачить себе до 2030 року. Ми хотіли б закінчити з ним раніше», – підкреслив Зеленський. Він висловив впевненість, що російська армія почне відступати і це матиме наслідки для Путіна в контексті суспільної ситуації в РФ.

Про «нормандську зустріч» – 2019

Пролунало питання не про теперішнє і майбутнє, а про минулі події: зокрема, про «нормандську зустріч» 2019 року, а також про зміст перемовин тет-а-тет Зеленського з Путіним у її рамках. За словами Зеленського, то була «довга бесіда в різних тональностях».

«Говорив йому про те, що Мінські угоди не спрацьовують. Не спрацьовує відведення військ. Були перші спроби відведення... Говорив йому, що відводитимемо війська 20 років. Це заморожений конфлікт. Довго говорили...», – сказав Зеленський.

Йшлося про відведення військ, обмін полоненими (тоді, за словами Зеленського, обміняли понад 100 людей), про судовий програш РФ щодо газу. Водночас президент не зміг точно згадати зміст його розлогої розмови з главою країни-агресора.

«Нормандська зустріч» – 2019 фото з відкритих джерел

Про допомогу Конгресу

Зеленський висловив надію, що Конгрес США все-таки затвердить допомогу Україні «Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив. Інакше я просто не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити… Вони (конгресмени – «Главком») знають, що нам потрібна їх підтримка впродовж місяця… Це не іграшки. Щодо Конгресу і щодо війни в Україні», – зазначив він.

Зеленський нагадав, що зустрічався з конгресменами від обох партій та обговорював потреби України – серед іншого, в системах ППО. Він підкреслив, що більшість грошей з запиту президента США залишається в США, і буде витрачена на замовлення зброї у американців. Він додав, що багато в цій війні залежить від партнерів та їх рішучості, зокрема у постачанні озброєння.

«Розраховую, що США залишаться лідерами демократії в світі», – додав президент і висловив упевненість, що Конгрес США ухвалить позитивне рішення щодо виділення допомоги Україні у розмірі 50 млрд доларів.

Про висипане зерно у Польщі

Є достатньо можливостей для врегулювання питання щодо висипаного українського зерна на території Польщі – було б бажання, вважає президент.

«Коли ми говоримо, як зупинити (блокування кордону і інциденти з висипаним українським зерном у Польщі). Це ж не на території України. Ми робимо все, щоб не заблокувати наші відносини. У кожному суспільстві є різні люди, є гарячі голови», – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що потрібно швидко вирішувати це питання новому уряду Польщі.

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Вчетверте за місяць польські протестувальники висипають українське зерно фото: twitter.com/olkubrakov

«Я не говорю, що потрібні ті чи інші реформи, це ваше право, це не наша історія. Але що стосується міжнародних відносин з Україною – це не правильно. Вчетверте вже висипають. Це можна зробили за допомогою служби безпеки, поліції. Багато можливостей, було б бажання», – підкреслив він.

Про Atacms

Президент України заявив, що оптимістично налаштований після відповіді партнерів щодо далекобійних ATACMS (Army TACtical Missile System, Армійська тактична ракетна система – «Главком»).

«Щодо ATACMS на 300 км, ми розуміємо для чого нам це потрібно... І Росія розуміє, що ми будемо з цим робити… Я б відповів узагальнено: знаходжусь в позитиві він нещодавньої відповіді партнерів», – зазначає Зеленський.

Про вступ до ЄС

Президент вкотре засвідчив незмінність курсу України до Європейського Союзу.

«Ми хочемо до ЄС. Для нас це історичний вибір, геополітичний вибір, передусім вибір нашого народу і змінити цей курс ніхто не зможе», – підкреслив він.

Про посла в Чехії

Україна вже має кандидата для призначення послом у Чехію, а от щодо кандидата на посаду Посла у Великій Британії точної визначеності немає, повідомив Зеленський та одразу уточнив, що відсутність амбасадорів не впливає на відносини України і цих країн.

«Будуть призначені тоді, коли потужні люди будуть на ці посади. Це точно не зменшує і не погіршує відносин моїх з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, і так само в мене потужні стосунки з Чехією. З Чехією процес технічний: ми знаємо, хто буде послом», – сказав він.

Про допомогу від Франції

Зеленський анонсував, що скоро до України приїде президент Франції Еммануель Макрон. Водночас дату не уточнив не уточнив: з міркувань безпеки. Зеленський додав, що з візитом Макрона «з’являться ще деякі деталі щодо підтримки України: важливі, нові».

«Якщо казати про артилерію, Еммануель знає, що ми вдячні за артилерію Caesar, вона гарно працює… Кілька десятків артилерійських систем ми очікуємо від французької сторони, і від наших партнерів. Ще є деякі речі, але про них пізніше, коли він приїде», – розповів президент.

Зеленський зазначив, що задоволений безпековою угодою, яку підписав із Макроном 16 лютого фото скріншот з відео

Про дзвінок Путіна серед ночі

У Зеленського запитали, чи підніме він слухавку, якщо йому серед ночі зателефонує російський диктатор. Президент у відповідь зіронізував: «Він мені не подзвонить, у нього ж мобілки немає. А телеграфом 1917 року я не користуюся».

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На переконання Зеленського, очільник Кремля ніколи йому не зателефонує: «Він мені не подзвонить, він не хоче закінчувати цю війну». За словами Зеленського, важливо послаблювати санкціями путінську армію на полі бою та політичною ізоляцію РФ в світі.

«Це все про те, щоб зробити Путіна бідним. Для нього гроші – номер один. Якщо ви почуєте його меседжі – усе навколо грошей. Він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів закордоном. Я вважаю, що це його слабке місце», – додав президент.

Про ситуацію на фронті

За словами Зеленського, тиск росіян, зокрема, на Куп'янському напрямку «дуже сильний». «У кінці минулого року і на початку цього року їхня перевага в артилерії складала 1:12, зараз 1:7. Але це досі суттєво. Якщо ми не дійдемо до співвідношення десь 1:1,5, ми будемо втрачати території. Як тільки в нас є 1:1 за кількістю зброї на будь-якому напрямку, ми обов’язково покажемо результат», – підкреслив він.

Про виробництво зброї

Україна не чекає виконання обіцянок партнерів про надання мільйона артснарядів до кінця року, а сама виробляє зброю і має окремі контракти, заявив президент. Так він прокоментував обіцянку високого представника ЄС Жозепа Борреля надати Україні до кінця поточного року 1 мільйон артснарядів.

«Поки що ми не отримали цей мільйон. Мені здається, що десь 30% ми отримали, хоча, здається, на останній зустрічі пан Боррель мені сказав, що він зробить усе, щоб до кінця цього року ця артилерійська зброя в нас була. Ми не чекаємо на це, на ту чи іншу бюрократію. Ми самі виробляємо відповідну зброю. Недостатньо, ми розуміємо це. В нас є окремі контракти. Ми розраховуємо на всі ці обʼєми», – підкреслив президент.

Про посилення мобілізації

Зеленський прокоментував затягування з ухваленням проєкту закону про мобілізацію, який викликав обурення у суспільстві: власне, переклав всю відповідальність на нардепів.

«Що стосується закону (про мобілізацію, – ред). Усі складнощі ви вже сказали – три тисячі правок. Хай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі», – заявив він.

Президент також підкреслив, що мобілізація в Україні йде з перших днів. Зміни до закону про мобілізацію були пов'язані з тим, що не вирішено деякі деталі. Змінюються просто параметри. «Тому це ніяка не реформа. Це додаткові норми», – зауважив він.

Про аудит армії

Аудит армії, який нині проводять, покликаний виявити наявні слабкі сторони та виправити їх. Сам аудит проводить головнокомандувач Олександр Сирський. За словами Зеленського, перш за все – це питання резервів і ротації, аби мати можливість розраховувати свої сили.

Володимир Зеленський і Олександр Сирський

Крім того, буде аудит тероборони. «У цілому картина повинна бути, аудит після двох років. Що в кабінетах, скільки людей там знаходиться, чому там. Скільки людей було мобілізовано, який відсоток з них був на фронті», – додав президент.

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Як приклад глава держави навів підготовку до контрнаступу. «У нас був, якщо можна так сказати, кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де, всі і так знають приблизно деталі, і не буду говорити, скільки всього готувалось. До сьогодні з того пакету чотири бригади голі. Чотири бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхало», – сказав він.

Ці бригади стояли і чекали техніку. Ми розуміємо, що є питання, на які треба відповісти – для цього і аудит. За словами Зеленського, українська армія «мала кулак» для контрнаступу, однак чотири спеціальні бригади не отримали техніку та озброєння і були фактично «голі».

Про злив інформації про контрнаступ

Зеленський визнав, що українські контрнаступальні дії минулого року «були на столі Кремля ще до того, як почалися», однак не сказав, хто стоїть за зливом даних.

Президент заявив, що зараз Україна має військовий план, але не обговорюватиме його, адже чим менше людей знатимуть план армії, тим швидше буде перемога та неочікуваний результат для росіян.

За словами глави держави, огляду на те, що попередній контрнаступ було «злито», Україна готує не один, а декілька планів нового контрнаступу.

Про Ставку

Президент вважає, що Ставка Верховного головнокомандувача наразі є досить широка, і що не варто залучати до неї багато людей. Так він відповів на питання, чи можуть бойові офіцери бути долучені до Ставки чи до воєнного планування.

«Ставка достатньо широка. Там присутнє командування тих чи інших напрямків, і вони всі бойові офіцери. Важливий момент. Достатньо широка Ставка, і ще є деякі наші партнери, які для того, щоб забезпечити нас відповідною зброєю, також мають знати деякі напрямки наших відповідних дій. І коли такої кількості людей стає дуже-дуже багато, у ворога з'являється більше і більше деталей», – пояснив президент і додав, що до Ставки долучаються іноді різного рівня бойові керівники, або командування їде на окремі напрямки.

«Якщо це Авдіївка, то долучаються авдіївці. Іноді ми приїжджаємо до них», – розказав Зеленський.

Про звільнення Залужного

Зеленського запитали про причини звільнення екс головнокомандувача Валерія Залужного, однак президент відмовився пояснювати, чим керувався.

«Чому я когось змінюю – це наш внутрішній момент», – підкреслив Зеленський.

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Зауважимо, що це запитання пролунало у числі останніх, і не від українського журналіста, а від японського.

Про новий наступ Росії

За словами президента, березень-квітень будуть складними для України. Росія готує наступ на кінець травня або на початок літа.

На питання, що буде з Україною через рік, якщо теперішня динаміка війни буде продовжуватися, і недостатнє постачання зброї збережеться і надалі, Зеленський відповів: «Нам складно буде найближчі місяці. Тому що є коливання в США, які мають вплив на деякі держави. Хоча ЄС відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити період різних хвиль: і політичних, і фінансових, і різного тиску. Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Ми будемо готуватися до бою. Я вважаю, що їхній бій, який почався 8 жовтня, не приніс жодного результату. Ми зі свого боку підготуємо наш план».

Президент додав, що переломним моментом стануть вибори у США, і після цього «буде зрозуміло, що відбудеться далі».

Про північнокорейські ракети

Північна Корея як передавала так і продовжує передавати боєприпаси Росії, зазначив Зеленський. «Ми знаємо, який загальний об'єм артилерії, до речі, Радянського Союзу артилерії, їм передали», – додав він.

«Але якщо вони беруться за корейські ракети, це говорить про те, що у них теж дефіцит», – зауважив президент.

Про залучення іноземних військових

Україна не веде переговорів із партнерами щодо застосування їхніх військ на території України, зазначив Зеленський. «Якщо Україна буде у НАТО, то для нас це найпотужніші безпекові гарантії. І, відповідно, я думаю, що ми будемо застосовувати 5-ту поправку, якщо так станеться. Хоча і з того, що ми бачимо, на жодну з країн, які в НАТО, РФ не нападає», – сказав він.

Водночас президент зауважив, що йому складно коментувати заяву колишнього посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Лондон розглядає можливість направити війська в Україну: «Не бачив це інтерв'ю. Може, посол щось знає. Якщо дійсно британці вже тут – прекрасно».

Про кадрові рішення

Зеленський анонсував, що в Україні можуть значно скоротити «інфраструктуру управління держави», аж до ліквідації цілих міністерств. Це вірогідно, якщо буде тривати дефіцит державного бюджету, який нині намагаються подолати у тому числі за рахунок допомоги від партнерів.

«Якщо дефіцит буде продовжуватись, ми будемо робити все, щоб інфраструктура управління нашого держава, і це не тільки про Кабмін, змінювався. Зменшення кількості міністерств, зменшення кількості міністрів. Показником буде те, що ми будемо мати навесні», – сказав Зеленський.

Про власну легітимність

Зеленський назвав російським наративом заяви про начебто його нелегітимність на посаді після травня 2024 року.

«Щодо легітимності – це не думка західних партнерів або когось всередині України. Це наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи всі розвідки «Сімки» (G7 – «Главком») мають, для всіх це, в принципі, зрозуміло, що це програма росіян. Всі проти цього, абсолютно всі... Мені дехто (з країн-представників G7) навіть говорить прізвища тих, хто в нас усередині (країни) піднімає цей наратив. Погана ідея. Я до цього ставлюся як до зрадницької позиції до України», – наголосив президент. «Я знаю, що в деяких журналістів Сполучених Штатів також є ці документи, це що стосується легітимності. Тобто, в документі є навіть суми, які передбачені тим чи іншим інституціям, що цю тему порушують», - заявив Зеленський.

Про 2024 рік

Зеленський назвав 2024 рік «переломним», і зауважив, що від нього може залежати формат закінчення війни.

«Рік виборів, розфокусування, всього одразу. Викликів ззовні, всередині, тощо. Хтось втомлений, хтось про це говорить, хтось про це мовчить. І це такий переломний рік. І тому в переломний рік нам потрібно… і мужність, і стійкість. Для того, щоб вижити. Від цього року, я думаю, буде залежати формат закінчення війни. Я так вважаю. Може, помиляюся», – зазначив президент.

Михайло Глуховський, Наталія Сокирчук, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»