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Розвідка повідомила, скільки росіян перебуває на окупованих територіях України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка повідомила, скільки росіян перебуває на окупованих територіях України
Наразі на окупованих територіях перебуває понад 470 тис. російських загарбників
фото з відкритих джерел

Росія посилила прикриття свого державного кордону напередодні так званих «виборів»

Російська Федерація стягнула на сухопутну частину України близько 470 тис. військовослужбовців. РФ також посилила напередодні «виборів» прикриття державного кордону на території Білгородської, Курської та Брянської областей. Про це заявив представник Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Якщо говорити про те, що змінилося за цей час, – то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить близько 470 тис. військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдання ударів», – сказав Скібіцький.

За словами представника ГУР, наразі у російській армії з'явився новий компонент, якого не було на початку повномасштабного вторгнення. Мова про угруповання військ росгвардії.

«На сьогодні на тимчасово окупованих територіях розгорнуто угруповання військ росгвардії. Це майже 33 тис. військовослужбовців. Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об'єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях», – розповів він.

Окрім цього за останні два роки з'явилося угруповання так званого прикриття державного кордону РФ. Це військові, які базуються на території трьох областей Росії – Білгородська, Курська, Брянська. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Україна буде проводити «більш активні, відповідні дії на території РФ».

«Можливо, це і необхідно: переносити війну на територію Росії. Там вони зосередили угруповання близько 30 тис. військовослужбовців. Останнім часом їх було теж посилено підрозділами 116 бригади росгвардії, яку було перекинуто. Три батальйони було перекинуто з нашого Маріуполя на територію Бєлгородської області. Як вони теж визнають, для того, щоб гарантувати безпеку і проведення виборів вічно живого Путіна. Це ось такі зміни, які здебільшого відбулися саме в чисельності сухопутного компонента», – додали Скібіцький.

Розвідка вважає, що дуже важливою зміною за два роки є ізолювання Чорноморського флоту, адже всі основні бойові кораблі РФ перебувають у Новоросійську.

«У Севастополь вони тільки можуть заходити для поповнення боєприпасів, перезаряджання або, якщо це необхідно, коли вони виконують бойове чергування. А так уся активність Чорноморського флоту – біля узбережжя Криму або в східній частині Чорного моря. Ми повністю забезпечили на сьогодні можливість контролювати у вогневому плані, можливість завдавати ударів по Чорноморському флоту, якщо він заходитиме в північно-західну частину. І це нам дало можливість відновити роботу морського коридору», – наголосив він.

Нагадаємо, наразі так звані «члени виборчих комісій РФ» роблять обхід людей на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських «виборах».

До слова, з початку літа 2022 року чиновники з РФ масово займають керівні посади на окупованих територіях України. Вся причина у тому, що місцеві жителі не виявляли бажання працювати на Росію, а також те, що російська влада хотіла давати кошти на «відбудову» у російські руки.

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Теги: війна росія окупанти окуповані території окупація

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