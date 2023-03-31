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Рекордний кредит для України та «формула миру» Лукашенка. Головне за 31 березня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рекордний кредит для України та «формула миру» Лукашенка. Головне за 31 березня
фото ілюстративне

З 1 квітня усі рецептурні лікарські засоби в Україні почнуть продавати лише за електронним рецептом

Більшість ліків продаватимуть тільки за рецептом, Києво-Печерський заповідник подав позов проти УПЦ МП, а МВФ схвалив рекордний кредит Україні на $15,6 млрд. Ці та інші події 31 березня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Іноземна делегація в Україні

Сьогодні з робочим візитом до України прибули президент Республіки Молдова Мая Санду, прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Вони разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали Бучу у річницю деокупації.

Зокрема, вони відвідали одну з найбільш зруйнованих вулиць Бучі – Вокзальну. 27 лютого 2022 року на цій вулиці українські захисники знищили колону російських військ, що рухалася до Києва з боку Гостомеля.

Московський патріархат знову блокує роботу комісії Мінкульту в Лаврі

Представники Московського патріархату й надалі намагаються блокувати роботу комісії Мінкульту з приймання-передачі держмайна у Києво-Печерській лаврі. Сьогодні, 31 березня, члени комісії прийшли, як і 30 березня, до 111 корпусу Лаври, але священнослужителі та парафіяни перешкоджали потраплянню їх всередину будівлі.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» звернувся до Господарського суду для усунення перешкод, які чинять представники УПЦ (МП) під час прийому передачі майна Лаври.

Популярні ліки тільки за електронним рецептом

З 1 квітня усі рецептурні лікарські засоби в Україні почнуть продавати лише за електронним рецептом. Як виявилось, багато популярних препаратів, які українці звикли купувати в аптеці без рецепта і часто без жодної консультації з лікарем, також належать до рецептурних. І на них також потрібен електронний рецепт.

До рецептурних препаратів належать: антибіотики, протисудомні, гормональні (у тому числі й протизаплідні, навіть екстрені), для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигельмінтні, деякі вітаміни, кроворозріджувальні, антидепресанти, нейролептики та релаксанти, стероїдні лікарські засоби, а також деякі знеболювальні, жарознижувальні, антигістамінні та протизастудні.

Через це в соціальних мережах вибухнув скандал. Українці вважають, що реформа є не на часі, тому що це додасть зайвої мороки. 

МОЗ відреагувало на суперечку. Міністр охорони здоров'я пояснив, чому контроль обігу рецептурних ліків є важливим.

МВФ схвалив рекордний кредит Україні на $15,6 млрд

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду у п’ятницю, 31 березня, затвердила чотирирічну програму фінансування України на 15,6 млрд дол.

Кредит стане найбільшим для України з моменту початку війни та першим великим пакетом фінансової допомоги країні, яка перебуває у стані війни.

«Формула миру» Лукашенка

31 березня самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко звернувся з традиційним посланням до народу та Національних зборів,

Лукашенко запропонував оголосити перемир'я між Росією та Україною. Він заявив, що перемир'я має бути без права переміщення підрозділів та вогню. Єдиним шляхом вирішення війни він вважає перемовини між Україною та Росією, які мають відбутися без попередніх умов. У війні він, звичайно ж, звинуватив Україну та колективний Захід.

Також білоруський диктатор вважає, що наміри України перемогти Росію у війні – це «дурість». Лукашенко пояснив це тим, що при загрозі розвалу Росії російський диктатор Володимир Путін цілком може застосувати «найстрашнішу зброю», себто ядерну. 

Нагадаємо, триває 401-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно тероризувати мирних громадян нашої країни. Сьогодні Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних об’єктах міста Запоріжжя та інших населених пунктів України, застосувавши балістичні ракети. Для авіаційних ударів противник також задіяв шість ударних БпЛА типу «Шахед-136» – усі вони були знищені нашими захисниками.

Теги: війна Володимир Зеленський Олександр Лукашенко кредит

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