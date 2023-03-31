«Контроль обігу рецептурних ліків є важливим». МОЗ відреагував на скандал

Під час воєнного стану українці зможуть користуватися і паперовими, і електронними рецептами

Міністр охорони здоров'я пояснив, що за електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних

З 1 квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, які препарати тепер можна купити тільки за рецептом.

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Ляшко підкреслив, що за електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних.

«Ви могли бачити це в їх інструкції по застосуванню, де в графі «категорія відпуску» зазначалось «за рецептом». По факту єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх – і лікаря, і пацієнта, і фармацевта», – зазначив Ляшко.

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На час перехідного періоду, який точно діятиме щонайменше до кінця воєнного стану, можливе використання обох варіантів рецепту. Пацієнт може сам обрати, за яким рецептом йому зручніше придбати ліки в аптеці – електронним чи паперовим.

Віктор Ляшко пояснив, що контроль обігу рецептурних ліків є дуже важливим. Їх прийом має супроводжуватися пильним наглядом лікаря, оскільки передбачає підвищений ризик виникнення серйозних побічних ефектів, складний спосіб застосування (наприклад, ін'єкції), або може викликати залежність чи нести ризик зловживання.

«Впевнений, що лікарі підтвердять, наскільки катастрофічними є наслідки самолікування і скільки звернень фіксується саме з цієї причини», – зазначив міністр охорони здоров’я.

Ляшко закликав українців лікуватися свідомо.

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Нагадаємо, що з 1 квітня електронний рецепт буде потрібен на деякі популярні ліки: серед них знеболювальні та ліки для контролю за артеріальним тиском.