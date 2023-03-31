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Ядерні погрози та випрошування переговорів із Путіним. Головні заяви Лукашенка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ядерні погрози та випрошування переговорів із Путіним. Головні заяви Лукашенка
Самопроголошений президент Лукашенко виступив перед білоруським парламентом
фото з відкритих джерел

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що «не триматиметься за посаду президента»

31 березня самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко звернувся з традиційним посланням до народу та Національних зборів. «Главком» зібрав головні заяви білоруського диктатора.

Формула миру між Україною та Росією

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував оголосити перемир'я між Росією та Україною. Лукашенко заявив, що перемир'я має бути без права переміщення підрозділів та вогню. Єдиним шляхом вирішення війни він вважає перемовини між Україною та Росією, які мають відбутися без попередніх умов.

У війні він, звичайно ж, звинуватив Україну та колективний Захід.

Польща «нападе» на Білорусь

Олександр Лукашенко впевнений, що Польща переозброює свою армію «посиленими темпами» й нібито готує «вторгнення для знищення» Білорусі. Диктатор боїться, що Польща стане лідером серед країн НАТО в Європі, повторив кремлівську пропаганду про те, що американці планують зруйнувати мир у світі, та побачив у діях Польщі «підготовку до вторгнення».

Погрози ядерною зброєю

Самопроголошений білоруський диктатор вважає, що наміри України перемогти Росію у війні – це «дурість». Лукашенко пояснив це тим, що при загрозі розвалу Росії російський диктатор Володимир Путін цілком може застосувати «найстрашнішу зброю», себто ядерну. Він також заявив, що перемогти Росію «просто неможливо».

Лукашенко боїться контрнаступу ЗСУ

Олександр Лукашенко заявив, що наступ українських військ – надзвичайно небезпечно та «найгірше, що можливо за нинішніх умов». Тому що може перекреслити всі надії на переговорний процес і призведе до незворотної ескалації конфлікту, вважає Лукашенко. Цікаво, що про ескалацію конфлікту Лукашенко заговорив саме на 401 дні повномасштабного вторгнення. 

Вік Лукашенка «закінчується»

Олександр Лукашенко заявив, що його «вік закінчується» і він «не триматиметься за посаду президента».

«Багато хто говорить про те, що Лукашенко цю Конституцію зробив під себе. Вибачте, не я її робив. Повірте, мій вік закінчується. І жодних Конституцій я під себе робити не буду», – заявив диктатор.

Лукашенко також заявив, що коли він прийшов до влади, «тоді труїли душили, стріляли», але «команда з десяти людей витримала» і люди їм «повірили». Однак диктатор переконаний, що якщо його не буде, то його «дітей тиснутимуть з усіх боків».

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко

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