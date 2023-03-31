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Президент із іноземною делегацією відвідали одну з найбільш зруйнованих вулиць Бучі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент із іноземною делегацією відвідали одну з найбільш зруйнованих вулиць Бучі (відео)
фото: скрін із відео

Під час бойових дій у лютому 2022 на Вокзальній постраждали 215 будівель

Президент України Володимир Зеленський разом із президентом Республіки Молдова Майєю Санду, прем’єр-міністрами Словацької Республіки Едуардом Хегером, Словенії Робертом Голобом, Хорватії Андреєм Пленковичем відвідали вулицю Вокзальну у Бучі. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Разом з лідерами відвідали вулицю Вокзальну в Бучі. 27 лютого 2022 року на цій вулиці українські захисники знищили колону російських військ, що рухалася до Києва з боку Гостомеля», – зазначив президент.

Під час бойових дій тоді постраждали 215 будівель.

«Поспілкувався з мешканцем одного з будинків – 85-річним Григорієм Замогильним. Він залишався у своїй оселі під час бойових дій та окупації Бучі. Людство має пам’ятати кожне українське місто, кожну вулицю, чиї героїзм і стійкість дають майбутнє всім, хто цінує життя», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 31  березня, у річницю звільнення Бучі (Київська область) від російських загарбників президент України Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам’яті жителів міста, убитих під час російської окупації. Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі.

Разом із главою Української держави пам’ять загиблих ушанували: президент Республіки Молдова Мая Санду, прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Ппрем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Теги: Київщина Буча Володимир Зеленський

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