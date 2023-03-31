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«Я не прогнувся під Путіна». Лукашенко «вибухнув» виправданнями

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Я не прогнувся під Путіна». Лукашенко «вибухнув» виправданнями
Олександр Лукашенко пояснив, чому підтримує Росію
фото з відкритих джерел

Самопроголошений президент Лукашенко звинуватив українську владу в тому, що вони «змушують воювати Білорусь проти Путіна»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко образився на звинувачення у тому, що він ліг під президента РФ Володимира Путіна. За його словами, ті, хто хочуть, щоб він воював проти Путіна та Росії, нібито не розуміють білоруського менталітету. Про це він заявив під час послання до парламенту. 

«Мені сигнали надходять, що «Ось ти там під Путіна ліг». Ніхто ні під кого не лягав. Є нам під кого лягати. Ми ще не зовсім... Вони забули, хто першими санкції проти Білорусі ввів, хто заборонив польоти? Хто вас просив бігти попереду паротягу?» – виправдовується Лукашенко.

Лукашенко взявся звинувачувати західний світ, який «першим запровадив санкції» проти Мінська, а тепер вимагає, щоб Лукашенко був лояльним. При цьому він поскаржився і на українську владу, яка нібито «не розуміє білоруського менталітету». Про те, що санкції проти Білорусі були впроваджені через репресії проти мирних демонстрантів, а сам Лукашенко віддав свою територію для нападу на Україну, білоруський директор промовчав.

«Тепер ви від мене просите якоїсь лояльності, вимагаєте щоб я почав воювати проти Путіна, проти Росії. Мерзенні ви люди. Ви не розумієте нашого менталітету, ті, хто при владі в Україні, тому страждає і український народ, і нам несолодко», – заявив Олександр Лукашенко.

Лукашенко нагадав, що Білорусь надала свої полігони для російської армії і заявив, що «не треба хвилюватися, що Росія тут щось захопила».

«Росії не до цього, їй є чим займатися. Тому не треба лякати людей, що Путін захопив Білорусь. Я керую цими військами, які перебувають на території Білорусі… Це я їх привіз сюди, щоб навчити, підготувати, оснастити та разом навчити працювати, якщо, не дай Боже, доведеться це робити», – сказав Лукашенко.

Зазначимо, що скоро Лукашенко планує відвідати Путіна. Два диктатори обговорять розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусії вже у квітні. Олександр Лукашенко також закликав Росію та Україну припинити бойові дії та оголосити перемир'я. Білоруський диктатор запропонував розпочати мирні переговори, однак зазначив, що сам мало в них вірить.

Нагадаємо, що Кремль відреагував на пропозицію Лукашенка про припинення війни в Україні. Дмитро Пєсков назвав війну в Україні «єдиним засобом досягнення цілей Москви».

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко путін

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