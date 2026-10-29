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Вибухи в окупованому Луганську та атака на Москву: головне за ніч 29 жовтня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Вибухи в окупованому Луганську та атака на Москву: головне за ніч 29 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 29 жовтня 2026 року

Безпілотники атакували російську столицю, в окупованому Луганську пролунали вибухи та виникла пожежа, колишній президент США Барак Обама розкритикував адміністрацію Трампа за позицію щодо України.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 жовтня.

Атака на окупований Луганськ

В окупованому Луганську пролунали вибухи
В окупованому Луганську пролунали вибухи
фото: соціальні мережі

Вночі 29 жовтня у тимчасово окупованому Луганську місцеві жителі повідомили про повторний удар по інфраструктурі зв'язку незаконного місцевого оператора «Лугаком». 

У зв'язку з атакою у Луганську спостерігаються суттєві перебої в роботі мережі Інтернет. Перший масштабний удар на цей об'єкт відбувся в ніч на 21 жовтня, коли дрони уразили будівлю колишнього «Укртелекому», де розміщуються потужності окупаційного оператора та центр телекомунікаційних послуг.

Москву атакували БпЛА

У Москві працювала ППО
У Москві працювала ППО
фото з відкритих джерел

У ніч на 29 жовтня столиця Росії зазнала атаки безпілотників. Про це повідомив мер міста Сергій Собянін.

За словами Собяніна, сили ППО відбивали атаку на підльоті до Москви, а сумарна кількість нібито перехоплених БпЛА, починаючи з вечора, перевищила сотню.

Експрезидент США розкритикував Білий дім

Обама: Білий дім схиляє коліна перед Володимиром Путіним і зраджує українців
Обама: Білий дім схиляє коліна перед Володимиром Путіним і зраджує українців
скріншот з відео

Колишній президент США Барак Обама висловив критику на адресу нинішньої американської адміністрації Дональда Трампа через її підхід до війни в Україні.

Політик заявив, що Білий дім стає на коліна перед президентом Росії Володимиром Путіним та зраджує українців, які виборюють власну свободу та демократію.

Інші важливі новини:

Теги: росія Москва Луганськ окуповані території вибух пожежа США Барак Обама Пентагон

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