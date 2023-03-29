Московська церква пішла з Лаври, нові деталі про контрнаступ ЗСУ. Головне за 29 березня

Києво-Печерська лавра отримала нового намісника. Ним став архімандрит Авраамій

Митрополит УПЦ МП Павло прокляв президента та побажав журналістам смерті, новий намісник у Києво-Печерській лаврі, збільшення експорту електроенергії з України, терміни контрнаступу ЗСУ та можливий візит Сі Цзіньпіна до України. Ці та інші події 29 березня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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УПЦ МП покинула Лавру

Останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври пройшов доволі насичено. На території святині збиралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Основні події відбулися довкола Хрестовоздвиженської церкви на території Києва-Печерської лаври. Після служби Павла (Лебідя) провели до його резиденції, де він пересів у Mercedes та виїхав з монастиря.

На останок митрополит Павло прокляв президента України Володимира Зеленського та його сім’ю, а також побажав смерті журналістам, які писали про його закордонний паспорт.

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Києво-Печерська лавра отримала нового намісника

Блаженнійший митрополит Епіфаній затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія (Лотиша) виконувати обов’язки намісника Лаври у складі Православної церкви України.

Також Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати у користування українській Лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Митрополит висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату.

Україна збільшить експорт електроенергії

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E дала дозвіл на збільшення експорту електроенергії із України до 850 МВт з нинішніх 700 МВт. Це дозволить залучити в країну додаткові кошти для відновлення енергосистеми після ворожих атак.

Контрнаступ ЗСУ має розпочатись протягом квітня-травня

Україна готується до весняного контрнаступу. Він має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами. Адже навесні наша земля дуже волога і можна використовувати тільки гусеничну техніку.

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Відомо, що контрнаступ вже планується за кількома напрямками.

Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну

Сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну та провести переговори. Глава держави заявив, що не контактував з китайським лідером з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тому Зеленський хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав Україну.

Проте офіційний Пекін повідомив, що не володіє конкретною інформацією щодо ймовірної зустрічі двох лідерів.

Нагадаємо, триває 399-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.