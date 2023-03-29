Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну: Пекін відреагував

Китай у питанні України підтримує спілкування з усіма сторонами

Після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що він запросив лідера КНР Сі Цзіньпіна в Україну, офіційний Пекін повідомив, що не володіє конкретною інформацією щодо ймовірної зустрічі двох лідерів. Про це заявила офіційний представниця МЗС Китаю Мао Нін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нін вкотре підтвердила офіційну позицію Китаю щодо розв’язаної РФ війни на території України. Китайська сторона, яка не називає російську агресію війною, наголосила на веденні діалогу для вирішення «конфлікту». «Китай позитивно оцінює пропозицію президента Зеленського щодо переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі поки не доводиться», – заявила представниця МЗС Китаю.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну та провести переговори.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Зеленський повідомив, що не отримував від Китаю пропозицій щодо переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Київ передав дипломатичними каналами Пекіну інформацію про бажання провести діалог. Глава держави скептично висловився щодо запропонованого Китаєм мирного плану з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною. Зеленський зазначив, що на першому місці має бути повага суверенітету та територіальної цілісності.

До слова, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.