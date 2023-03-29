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Зеленський запросив лідера Китаю в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський запросив лідера Китаю в Україну
фото з відкритих джерел

Глава України не контактував з Сі Цзіньпіном з початку повномасштабного вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну та провести переговори.  Про це повідомляє Associated Press з посиланням на інтерв'ю Зеленського.

Глава держави заявив, що не контактував з китайським лідером з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тому Зеленський хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав Україну.

«Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі. 

Раніше Зеленський повідомив, що не отримував від Китаю пропозицій щодо переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Київ передав дипломатичними каналами Пекіну інформацію про бажання провести діалог. Глава держави скептично висловився щодо запропонованого Китаєм мирного плану з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною. Зеленський зазначив, що на першому місці має бути повага суверенітету та територіальної цілісності.

До слова, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.

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Теги: путін Володимир Зеленський радник диктатор переговори Сі Цзіньпін Китай

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