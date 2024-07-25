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Готували теракти у Польщі та країнах Балтії: правоохоронці знешкодили агентів ФСБ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Готували теракти у Польщі та країнах Балтії: правоохоронці знешкодили агентів ФСБ
СБУ і Нацполіція знешкодили агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали торгових центрів у Євросоюзі
фото: з відкритих джерел

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів в Україні та Євросоюзі

У результаті спецоперації у різних регіонах України було нейтралізовано агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали у місцях масового перебування людей. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, основними цілями ворога були торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії.
«Під час комплексних заходів на Прикарпатті затримано організатора ворожого осередку та його спільника. Зловмисники діяли у складі злочинного угруповання, діяльність якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби рф.
До складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі», – йдеться у повідомленні.

Готували теракти у Польщі та країнах Балтії: правоохоронці знешкодили агентів ФСБ фото 1

За даними слідства, фігуранти за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об’єктів. Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв’язки у кримінальних колах.

Готували теракти у Польщі та країнах Балтії: правоохоронці знешкодили агентів ФСБ фото 2

Щоб «відрядити» завербованих підпалювачів за кордон, фігуранти готували для них підроблені документи. Зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб.
«Таким чином агентура РФ планувала незаконно переправляти своїх спільників за межі України та «легалізувати» їх на території ЄС. Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загоряння об’єктів на камери власних телефонів для подальшого «звіту» до ФСБ.

Готували теракти у Польщі та країнах Балтії: правоохоронці знешкодили агентів ФСБ фото 3

Медіафайли агресор планував використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в Євросоюзі», – зазначили в СБУ.

Під час 37 обшуків у помешканнях, автомобілях та гаражних приміщеннях фігурантів вилучено:

  • мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та підроблені документи, які використовували у підривній діяльності;
  • автомат АК, пістолети, зокрема Gloсk 19 з набоями та глушниками;
  • банківські картки та великі суми готівки, які витрачали на вербування потенційних підпалювачів.

Готували теракти у Польщі та країнах Балтії: правоохоронці знешкодили агентів ФСБ фото 4

Наразі організатору агентурної групи фсб та його спільнику повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України, серед них:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Тривають слідчі дії та оперативні заходи для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.
Раніше повідомлялося, що чиновника Хмельницької міськради затримано за підозрою у роботі на ФСБ.

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Теги: СБУ Європейський союз теракт

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