ЄС став повноправним учасником Реєстру збитків для України

Рішення щодо зміни статусу має на меті ще більше посилити зобов'язання Євросоюзу щодо діяльності Реєстру збитків

Євросоюз змінив свій статус у Реєстрі збитків для України з асоційованого члена на повноправного учасника

Рада ЄС ухвалила рішення про зміну статусу Євросоюзу в Реєстрі збитків, завданих агресією Росією проти України, з асоційованого члена на повноправного учасника. Про це йдеться в пресрелізі Єврокомісії.

Рішення має на меті ще більше посилити зобов'язання Євросоюзу щодо діяльності Реєстру збитків від РФ. Ставши повноправним учасником, ЄС зберігає й посилює свою прихильність до забезпечення того, щоб усі порушення міжнародного права, вчинені Росією, були належним чином компенсовані.

«Зміна статусу також сприяє фінансовій стабільності Реєстру (збитків від РФ), оскільки ЄС зобов'язується робити обов'язковий щорічний фінансовий внесок», – йдеться в повідомленні.

Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс привітав рішення Ради ЄС, яке, за його словами, підтверджує та посилює рішучу підтримку Євросоюзом цього механізму.

«РФ повинна заплатити за шкоду, заподіяну її агресією проти України. Реєстр збитків є важливим кроком у цьому напрямку, оскільки він надійно фіксує докази та інформацію про претензії щодо відшкодування збитків, втрат або травм, яких зазнали українці, для подальшого судового розгляду та компенсації», – зазначив він.

Нагадаємо, що у Гаазі відкривається Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ, може подати заяву на відшкодування. Станом на кінець березня в Україні було зафіксовано майже 400 судових рішень щодо відшкодування збитків Росією за даними пошуковика по судовому реєстру.

Також у березні президент Володимир Зеленський привітав відкриття у Києві Радою Європи Офісу реєстру збитків, завданих агресією РФ. Зеленський також подякував за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав функціонувати на повну. Також він додав, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви для компенсацій.

До того ж у «Дії» з'явився новий сервіс, який дає змогу подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Поки можна подати заяву лише про знищену або пошкоджену нерухомість.