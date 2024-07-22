Польща закликала країни ЄС дозволити Україні застосовувати далекобійну зброю

Сікорський визнав, що ситуація в Україні є дуже складною

Глава МЗС Польщі закликав посилити санкції проти Росії

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до міністрів закордонних справ ЄС з проханням скасувати обмеження, введені їхніми країнами на використання Україною зброї далекого радіусу дії. Про це повідомляє PAP.

За словами голови польської дипломатії, таким чином Україна могла б запобігти нападам Росії, таким як нещодавній обстріл «Охматдиту» у Києві, завдаючи ударів по літаках, які стріляють крилатими ракетами та атакуючи аеропорти, з яких злітають.

«Це була б повна самооборона, яка є законною за міжнародним правом. Захист дитячих онкологічних лікарень не є ескалацією», – сказав глава польського МЗС.

Сікорський додав, що під час відеоконференції в понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що ситуація в Україні дуже складна.

Глава МЗС Польщі також закликав посилити санкції проти Росії та використати російські активи до кінця року для кредиту, який дозволить Україні функціонувати.

«Я підтримав пропозицію Чехії про те, що нові російські паспорти повинні бути біометричними, що ускладнить різні дії влади Російської Федерації», – сказав Сікорський.

Нагадаємо, Україна останнім часом вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

Раніше німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Про це сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт. Німеччина домовилася з Україною, що та використовуватиме німецьку зброю «відповідно до міжнародного права» для захисту від російських ударів, які завдають із прикордонних територій РФ.