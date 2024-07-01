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Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС
Зеленський пообіцяв, що Україна долучиться до зусиль Угорщини у просуванні спільних європейських цінностей
фото з відкритих джерел

Програма Будапешта в Раді ЄС буде структурована навколо семи пріоритетів, зокрема зміцненні європейської оборонної політики і припиненні нелегальної міграції

Угорщина сьогодні, 1 липня, розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Бельгію. Так, президент України Володимир Зеленський привітав Угорщину з початком її головування в Раді ЄС.

«Вітаю Угорщину з початком головування в ЄС. Бажаю успіхів у просуванні наших спільних європейських цінностей, цілей та інтересів», – написав він.

Як зазначив Зеленський, на шляху до ЄС Україна готова долучитися до зусиль Угорщини у зміцненні Європи.

Нагадаємо, Угорщина почала піврічне головування в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС.

На цей час країна обрала гасло: «Зробимо Європу великою знову». Воно нагадує слова ексочільника Білого дому Дональда Трампа, сказані під час першого балотування на посаду президента США в 2016 році: «Зробимо Америку великою знову».

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо прокоментував майбутнє головування Угорщини в Раді ЄС. Головування в Раді ЄС не означає, що хтось один керує Європою. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, якого Politico попросило дати пораду прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.За словами Де Кроо, головування в ЄС не означає, що хтось є «босом Європи», а скоріше означає пошук компромісу.

Читайте також: Європарламентарі направили листа з вимогою зупинити головування Угорщини в Раді ЄС
Теги: Володимир Зеленський президент Угорщина Європейський союз

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