Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС

Зеленський пообіцяв, що Україна долучиться до зусиль Угорщини у просуванні спільних європейських цінностей

Програма Будапешта в Раді ЄС буде структурована навколо семи пріоритетів, зокрема зміцненні європейської оборонної політики і припиненні нелегальної міграції

Угорщина сьогодні, 1 липня, розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Бельгію. Так, президент України Володимир Зеленський привітав Угорщину з початком її головування в Раді ЄС.

«Вітаю Угорщину з початком головування в ЄС. Бажаю успіхів у просуванні наших спільних європейських цінностей, цілей та інтересів», – написав він.

Як зазначив Зеленський, на шляху до ЄС Україна готова долучитися до зусиль Угорщини у зміцненні Європи.

Нагадаємо, Угорщина почала піврічне головування в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС.

На цей час країна обрала гасло: «Зробимо Європу великою знову». Воно нагадує слова ексочільника Білого дому Дональда Трампа, сказані під час першого балотування на посаду президента США в 2016 році: «Зробимо Америку великою знову».

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо прокоментував майбутнє головування Угорщини в Раді ЄС. Головування в Раді ЄС не означає, що хтось один керує Європою. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, якого Politico попросило дати пораду прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.За словами Де Кроо, головування в ЄС не означає, що хтось є «босом Європи», а скоріше означає пошук компромісу.