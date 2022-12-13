Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Громадські активісти б'ють на сполох: спецслужби відбілюють проросійського політика 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Громадські активісти б'ють на сполох: спецслужби відбілюють проросійського політика 
Співак буцімто має чимало подяк від військових   
фото з відкритих джерел

Дмитро Співак транслює пропагандистські наративи та при цьому отримує нагороди від розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вручило подяку фігуранту «Реєстру ДержZрадників» руху «Чесно» та ексдепутатові Одеської міської ради Дмитру Співаку, інформує рух. Подяка, яку у себе на сторінці розмістив проросійський політик, підписана начальником ГУР Кирилом Будановим.

Громадські активісти б'ють на сполох: спецслужби відбілюють проросійського політика  фото 1

Окрім подяки від розвідників, Співак похвалився також подякою від 36-ої бригади Морської піхоти ЗСУ.

Громадські активісти б'ють на сполох: спецслужби відбілюють проросійського політика  фото 2
Громадські активісти б'ють на сполох: спецслужби відбілюють проросійського політика  фото 3

Співак відомий поширенням наративів російської пропаганди. Так, у 2022 році він жалівся на «американські біолабораторії» в Україні. У 2021 закликав до нейтралітету нашої держави, бо «війни з Росією не буде». Пізніше, вже на фоні вторгнення Співак теж вирішив, що Путіна начебто змусили напасти на Україну, а також радив «розмовляти» з країною-терористкою Росією.  

Навіть виставивши назагал подяки, він не зміг утриматися і згадав давній пропагандистський штамп окупантів про «одноклеточных соросят и диванных патриотов, которые везде видят зраду или переобувание».

Громадські активісти б'ють на сполох: спецслужби відбілюють проросійського політика  фото 4

Співак раніше працював на закритому нині телеканалі «Україна 24». Був ведучим та політичним експертом на телеканалах, які пов'язують з Віктором Медведчуком (ZIK, 112, NewsOne). 

Імовірно, демонструючи подяки, Співак прагне показати, буцімто є великим патріотом та допомагає ЗСУ. 

Читайте також: ДержZрадники. Прізвища, які треба закарбувати у нашій політичній пам’яті
Теги: Україна активісти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Злочини російських загарбників поставили хрест на спробах порозумітися із ними
Війна знищила право займати позицію «я поза політикою»
2 грудня, 17:40
Декілька чиновників із Офісу президента отримали ордени до Дня Незалежності
Скандал із нагородами: ордени отримали чиновники з Офісу президента
29 серпня, 16:01
В Україні з'явиться спеціальна нагорода для волонтерів
В Україні з'явиться спеціальна нагорода для волонтерів
5 грудня, 18:24

Події в Україні

Громадські активісти б'ють на сполох: спецслужби відбілюють проросійського політика 
Громадські активісти б'ють на сполох: спецслужби відбілюють проросійського політика 
На Донеччині ворожі диверсанти хотіли прорвати лінію оборони
На Донеччині ворожі диверсанти хотіли прорвати лінію оборони
Поліція розповіла, як відключення світла впливають на злочинність
Поліція розповіла, як відключення світла впливають на злочинність
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
«Бавовна» у центрі Мелітополя: є жертви
«Бавовна» у центрі Мелітополя: є жертви
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
66K
Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)
42K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
9909
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
8922
Найближче майбутнє України. До чого нам готуватися
8422
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Сьогодні, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту