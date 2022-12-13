Громадські активісти б'ють на сполох: спецслужби відбілюють проросійського політика 

Дмитро Співак транслює пропагандистські наративи та при цьому отримує нагороди від розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вручило подяку фігуранту «Реєстру ДержZрадників» руху «Чесно» та ексдепутатові Одеської міської ради Дмитру Співаку, інформує рух. Подяка, яку у себе на сторінці розмістив проросійський політик, підписана начальником ГУР Кирилом Будановим.

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Окрім подяки від розвідників, Співак похвалився також подякою від 36-ої бригади Морської піхоти ЗСУ.

Співак відомий поширенням наративів російської пропаганди. Так, у 2022 році він жалівся на «американські біолабораторії» в Україні. У 2021 закликав до нейтралітету нашої держави, бо «війни з Росією не буде». Пізніше, вже на фоні вторгнення Співак теж вирішив, що Путіна начебто змусили напасти на Україну, а також радив «розмовляти» з країною-терористкою Росією.

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Навіть виставивши назагал подяки, він не зміг утриматися і згадав давній пропагандистський штамп окупантів про «одноклеточных соросят и диванных патриотов, которые везде видят зраду или переобувание».

Співак раніше працював на закритому нині телеканалі «Україна 24». Був ведучим та політичним експертом на телеканалах, які пов'язують з Віктором Медведчуком (ZIK, 112, NewsOne).

Імовірно, демонструючи подяки, Співак прагне показати, буцімто є великим патріотом та допомагає ЗСУ.