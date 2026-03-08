Гуляйполе майже окуповане. Командир штурмового полку заявив, що це «частина задуму»

Найближчим часом всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг, зазначив Філатов

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов із позивним Перун заявив, що зараз Гуляйполе Запорізької області «майже окуповане». Як інформує «Главком», про це він розповів в інтерв’ю «Донбас Реалії».

«Але це частина загального задуму, і найближчим часом, я думаю, всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг», – сказав Перун.

Дмитро Філатов також зазначив, що ситуація там «дуже динамічна».

«Її можна порівняти із ситуацією на Добропільському напрямку, яка була уже більш-менш стабілізована. Напруга не знята повністю, але той задум, план, який противник для себе ставив, він був зруйнований повністю. Тут приблизно те саме. Противник розглядає Запорізький напрямок як наступний напрямок впливу на Збройні сили», – сказав Філатов.

Він пояснив, що задум РФ полягає в тому, щоб дійти «до тієї ділянки місцевості, де можна буде уже спокійно діставати засобами артилерії, завдавати потужного вогневого ураження» по Запоріжжю, яке є потужним промисловим містом, «й очевидно, що вплив на саме місто матиме суттєві наслідки для промисловості, для нашої держави і для стійкості Збройних сил».

Підпорядкований Філатову 1 ОШП нині перебуває в районі контратакувальних дій ЗСУ на південній ділянці фронту, що тривають із кінця січня цього року.

Нагадаємо, Сили оборони України на півдні повернули під свій контроль до 435 квадратних кілометрів території. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що даний напрямок фронту залишається «складним», але зараз всі знаходяться «в більшому позитиві», ніж це було у кінці 2025 року. Глава держави каже, що дії українських військових «зірвали плани росіян на цьому напрямку».

Раніше Збройні сили України звітували про значний успіх на Олександрівському напрямку. В ході контрнаступальних дій українським захисникам вдалося звільнити дев'ять населених пунктів.

«Підрозділи бригади продовжують систематично уражати сили противника як у своїй смузі відповідальності, так і на напрямках суміжних підрозділів, забезпечуючи вогневу підтримку, стабілізацію обстановки та посилення оборони», – заявляє пресслужба десантно-штурмових військ.

Повідомляється також про рекордну кількість ураженої техніки окупантів. Серед знищеного: танки, бойові машини піхоти та артилерійські системи.