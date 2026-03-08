Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Гуляйполе майже окуповане. Командир штурмового полку заявив, що це «частина задуму»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Гуляйполе майже окуповане. Командир штурмового полку заявив, що це «частина задуму»
Підпорядкований Філатову 1 ОШП нині перебуває в районі контратакувальних дій ЗСУ на південній ділянці фронту
фото з відкритих джерел

Найближчим часом всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг, зазначив Філатов

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов із позивним Перун заявив, що зараз Гуляйполе Запорізької області «майже окуповане». Як інформує «Главком», про це він розповів в інтерв’ю «Донбас Реалії».

«Але це частина загального задуму, і найближчим часом, я думаю, всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг», – сказав Перун.

Дмитро Філатов також зазначив, що ситуація там «дуже динамічна».

«Її можна порівняти із ситуацією на Добропільському напрямку, яка була уже більш-менш стабілізована. Напруга не знята повністю, але той задум, план, який противник для себе ставив, він був зруйнований повністю. Тут приблизно те саме. Противник розглядає Запорізький напрямок як наступний напрямок впливу на Збройні сили», – сказав Філатов.

Він пояснив, що задум РФ полягає в тому, щоб дійти «до тієї ділянки місцевості, де можна буде уже спокійно діставати засобами артилерії, завдавати потужного вогневого ураження» по Запоріжжю, яке є потужним промисловим містом, «й очевидно, що вплив на саме місто матиме суттєві наслідки для промисловості, для нашої держави і для стійкості Збройних сил».

Підпорядкований Філатову 1 ОШП нині перебуває в районі контратакувальних дій ЗСУ на південній ділянці фронту, що тривають із кінця січня цього року.

Нагадаємо, Сили оборони України на півдні повернули під свій контроль до 435 квадратних кілометрів території. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що даний напрямок фронту залишається «складним», але зараз всі знаходяться «в більшому позитиві», ніж це було у кінці 2025 року. Глава держави каже, що дії українських військових «зірвали плани росіян на цьому напрямку».

Раніше Збройні сили України звітували про значний успіх на Олександрівському напрямку. В ході контрнаступальних дій українським захисникам вдалося звільнити дев'ять населених пунктів.

«Підрозділи бригади продовжують систематично уражати сили противника як у своїй смузі відповідальності, так і на напрямках суміжних підрозділів, забезпечуючи вогневу підтримку, стабілізацію обстановки та посилення оборони», – заявляє пресслужба десантно-штурмових військ.

Повідомляється також про рекордну кількість ураженої техніки окупантів. Серед знищеного: танки, бойові машини піхоти та артилерійські системи. 

Читайте також:

Теги: окупанти місто танки наступ Запорізька область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Російський військовий після полону воює за Україну
Російський військовий після полону воює за Україну
Гуляйполе майже окуповане. Командир штурмового полку заявив, що це «частина задуму»
Гуляйполе майже окуповане. Командир штурмового полку заявив, що це «частина задуму»
Угорщина зробила дивну заяву про викрадені гроші «Ощадбанку»
Угорщина зробила дивну заяву про викрадені гроші «Ощадбанку»
Комбриг назвав головну проблему армії
Комбриг назвав головну проблему армії
Зеленський розповів, скільки території ЗСУ повернули під свій контроль на півдні
Зеленський розповів, скільки території ЗСУ повернули під свій контроль на півдні
Ексдепутатка Савченко отримала чергове військове звання
Ексдепутатка Савченко отримала чергове військове звання

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Сьогодні, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua