Україна збільшила імпорт електроенергії

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Україна збільшила імпорт електроенергії
Держава наростила обсяги імпорту світла через старт планових ремонтних робіт на одному з енергоблоків АЕС
фото: «Енергоатом» (ілюстративне)

Минулого місяця Україна імпортувала рекордні обсяги електроенергії

Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

Раніше, упродовж 4-6 березня, середній обсяг імпорту за добу опустився до 27 тис. МВт/год, проте вже на наступну добу (7 березня) він зріс до 32,5 тис. МВт/год. Аналітики ExPro пов'язують зростання імпорту з плановою зупинкою одного з енергоблоків українських АЕС для ремонту.

інфографіка: ExPro

Загалом з початку березня Україна імпортувала вже понад 280 тис. МВт/год електроенергії. Тим часом експорт електроенергії протягом аналізованого періоду був майже відсутній. Нульові показники зафіксовані протягом семи з дев'яти днів березня. Лише 5 та 6 березня відбулися мінімальні експортні поставки.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Україна імпортувала рекордні обсяги електроенергії – 1,26 млн МВт*год. У порівнянні з січнем 2026 року імпорт зріс на 41%. Водночас у порівнянні з лютим 2025 року обсяги імпорту електроенергії збільшилися у п’ять разів.

До слова, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла.

електроенергія АЕС енергетика імпорт

