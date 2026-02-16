Головна Країна Культура
search button user button menu button

Гуляйполе: росіяни знищують пам’ятки, пов’язані з Махном

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Гуляйполе: росіяни знищують пам’ятки, пов’язані з Махном
Сергій Звілінський роповів про дім Карпа, старшого брата Нестора Махна, де почали облаштовувати музей і який вперше постраждав від російської бомби у 2022 році
колаж: glavcom.ua

 Історик, краєзнавець Сергій Звілінський: «Історичний центр росіяни спопеляють КАБами»

Російська армія фактично стирає з лиця землі історичний центр Гуляйполя. Місто, яке було серцем Української революції 1917–1921 років та штаб-квартирою Повстанської армії Нестора Махна, зараз перебуває під нищівними ударами КАБів. Історики застерігають: унікальні пам’ятки кінця ХІХ століття можуть бути втрачені назавжди. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів історик та краєзнавець Сергій Звілінський.

За даними голови ВЦА Сергія Ярмака, місто залишається під контролем України, проте бої тривають безпосередньо в межах населеного пункту.

«Є інформація від мера, голови військово-цивільної адміністрації Сергія Ярмака: в місті йдуть бої, воно не є повністю окупованим. На час, коли туди можна було доїхати цивільним, у листопаді-грудні, в місті лишалося близько 150 осіб. До великої війни було близько 12 тисяч. Люди масово почали виїздити на початку березня 2022 року, коли були перші обстріли «градами». Мої рідні теж виїхали. Але дуже багато людей залишалося. Потім була друга хвиля – виїздили вже цієї осені, коли фронт наблизився до Гуляйполя», – зазначив Звілінський.

За словами краєзнавця з листопада, коли почався активний наступ росіян, на місто падало за день, бувало, по кількадесят КАБів, тож в якому воно стані зараз і наскільки критичні руйнування будинків, зокрема й історичних, невідомо.

2024 рік, пожежа після авіаудару росіян пожирає приміщення музею
2024 рік, пожежа після авіаудару росіян пожирає приміщення музею
фото: npu.gov.ua

До 2025 року в Гуляйполі зберігалася унікальна забудова межі ХІХ–ХХ століть, яка формувала історичне обличчя «столиці махновщини».

Дім Карпа, старшого брата Нестора Махна, де почали облаштовувати музей, вперше постраждав у 2022 році – на його подвір’я влучила російська бомба. Вхід до занедбаного з війною обійстя «сторожує» скульптура батька Махна
Дім Карпа, старшого брата Нестора Махна, де почали облаштовувати музей, вперше постраждав у 2022 році – на його подвір’я влучила російська бомба. Вхід до занедбаного з війною обійстя «сторожує» скульптура батька Махна
фото: facebook.com/guliaypolehistory

«Принаймні до 2025 року збереглося безліч пам’яток: багато будинків командирів, штаб Махна, приміщення друкарні, де в часи Української революції видавали газети та журнали. Ці будівлі – переважно забудова кінця ХІХ-початку ХХ століть – формували історичний ареал міста, його туристичну основу.  Зберігся також будинок, де жив Нестор Іванович зі своєю дружиною, вчителькою Галиною Кузьменко, – це купецький будинок, в якому вони орендували кімнату. Зберігся дім його рідного старшого брата Карпа, він зведений приблизно у 1880-х роках і розташований на тій же вулиці Трудовій, де стояв їхній батьківський будинок. Після того, як у 1918 році батьківський будинок спалили, мати перебралася до Карпа, туди навідувався і ночував сам Нестор Махно. Незадовго до повномасштабного вторгнення будинок Карпа  викупили і почали облаштовувати там музейний простір «Будинок Махнів», – розповів Звілінський.

Особливий біль краєзнавців — дім Карпа Махна (старшого брата Нестора), зведений у 1880-х роках. Саме тут часто ночував сам «батько» Махно після того, як їхню батьківську хату спалили окупанти ще у 1918 році. Перед повномасштабним вторгненням тут почали створювати музейний простір «Будинок Махнів».

«Пам’ятників було два: один на центральній площі, другий – біля будинку Махнів. Вони однакові, виготовлені і встановлені плюс-мінус в один час (у 2009 році – «Главком»). Їх не евакуйовували, бо надто об’ємні, потрібна спеціальна техніка. Очевидно, і безпекова ситуація вже не дозволяла», – констатує Сергій Звілінський.

Попри фізичне руйнування стін, науковцям вдалося зберегти дух міста. Ще у 2022 році активісти ГО «Гуляйпільські старожитності» встигли вивезти всі музейні колекції в безпечні регіони.

«Так, у старій садибі місцевих підприємців, німців-лютеранів Крігерів, власників заводу сільськогосподарських машин та знарядь. Ми відреставрували її і планували назвати Музеєм-садибою родини Крігерів, окрему експозицію хотіли присвятити цій родині, а загалом колекція мала відображати історію та культуру міста і регіону впродовж ХІХ-ХХ століть», – підкреслив Звілінський.  

За словами Звілінського, у 2022 році всі колекції  було вивезено.

Як відомо, історик, краєзнавець Сергій Звілінський разом з колегами з громадської організації «Гуляйпільські старожитності» почав облаштовувати в місті музейний простір, розробляв туристичні маршрути, але з початком великої війни активісти змушені були евакуювати музейні цінності в Запоріжжя. А відтак стали на прохання людей вивозити старожитності та родинні архіви із сіл регіону, до яких підступає фронт.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя культура історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 лютого Україна обрала свою представницю на Пісенному конкурсі «Євробачення-2026». Нею стала співачка Leleka з піснею «Ridnym»
Не вистачало лише кокошніка. Про те, чим закінчився Національний відбір Євробачення
8 лютого, 14:21
Українцям під Крутами вдалося стримати наступ і завдати росіянам значних втрат
29 січня – День пам'яті Героїв Крут: історія та значення бою
29 сiчня, 08:45
Сергій Звілінський демонструє фотографії столітньої давнини, врятовані з сіл Гуляйпільської громади
«Батько наш Махно». Розмова з істориком, що рятує культурні цінності з Гуляйпілля
14 лютого, 13:00
«Квитки розкуповують за 17 секунд». Євген Нищук про те, чому війна зробила театр важливим
«Квитки розкуповують за 17 секунд». Євген Нищук про те, чому війна зробила театр важливим інтерв'ю
23 сiчня, 10:00
У підручниках планують завершувати матеріал описом зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі у 2025 році
Російські вчителі скаржаться на підручники з історії від помічника Путіна
28 сiчня, 04:41
Нестор Шуфрич у залі Шевченківського суду Києва
Суд аргументував застосування застави до Шуфрича
17 сiчня, 15:58
Київський природничо-науковий ліцей № 145 опинився у центрв скандалу через використання творчості Пушкіна
Урок української літератури з Пушкіним: у ліцеї спалахнув скандал між учнем та педагогом
22 сiчня, 10:24
Агітка «Кличко-мер» у столиному метро. Лютий 2025 року
Кличко розпочав виборчу кампанію? Кияни, що потерпають від холоду, отримали агітки (фото)
3 лютого, 13:08
Перше, що зробив чоловік, коли вийшов з оточення – зателефонував рідним
Був в оточенні та вважався зниклим безвісти: історія військового, який 271 день провів на позиції
7 лютого, 21:15

Культура

Гуляйполе: росіяни знищують пам’ятки, пов’язані з Махном
Гуляйполе: росіяни знищують пам’ятки, пов’язані з Махном
У Берліні стартує 76-й кінофестиваль: як представлена Україна
У Берліні стартує 76-й кінофестиваль: як представлена Україна
Як знімали «Тиху Наву»: усе, що ви хотіли знати про найтрендовіший український серіал
Як знімали «Тиху Наву»: усе, що ви хотіли знати про найтрендовіший український серіал
Легендарна українська рок-співачка, яка емігрувала до США, відзначає ювілей
Легендарна українська рок-співачка, яка емігрувала до США, відзначає ювілей
Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву
Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву
Мстислав Чернов вдруге здобув премію Гільдії режисерів США
Мстислав Чернов вдруге здобув премію Гільдії режисерів США

Новини

Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua