Рух через популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною буде обмежено: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Контрольно-пропускний пункт «Косино – Барабаш» не працюватиме протягом 10 та 11 березня
фото: Закарпатська митниця

Оформлення та пропуск громадян, а також транспортних засобів в обох напрямках не здійснюватимуться

Пункт пропуску «Косино – Барабаш» на українсько-угорському кордоні тимчасово призупинить роботу. Протягом 10 та 11 березня проходитимуть технічні роботи з підключення нових робочих модулів до електромережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатську митницю.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури, обмеження діятимуть 10 та 11 березня з 13:00 до 17:00. У цей час фахівці здійснюватимуть монтажні роботи для підключення до мережі нових модулів, призначених для роботи митників та прикордонників. Зазначається, що оформлення та пропуск громадян, а також транспортних засобів в обох напрямках (як на виїзд, так і на в'їзд в Україну) не здійснюватимуться.

Митники закликали українців врахувати інформацію під час планування поїздок. Для перетину кордону в цей період рекомендують скористатися найближчими контрольно-пропускними пунктами. Мова про «Вилок – Тісабеч», «Велика Паладь – Нодьгодош», «Астей – Берегшурань».

Варто зазначити, що раніше МЗС України офіційно закликало громадян утриматися від поїздок до Угорщини та обирати альтернативні транзитні маршрути. Дипломати наголосили, що наразі не можуть гарантувати безпеку українців на території країни.

Нагадаємо, «Ощадбанк» заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною. Про це повідомила пресслужба банку.

Як повідомлялося, Національний банк рекомендував банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень.

До слова, в Угорщині посилено охорону 75 об’єктів енергетичної інфраструктури нібито через загрозу з боку України. До захисту енергетичних об’єктів залучили військових, правоохоронців та охоронні компанії.

Теги: Закарпаття пункт пропуску Угорщина

Будапешт заблокував кредит ЄС, що мав допомогти Україні вже навесні
Єврокомісія закликала Орбана розблокувати €90 млрд для України
21 лютого, 10:29
Доповнено угоду 1997 року щодо пунктів пропуску
Молдова та Україна відкриють новий пункт пропуску: деталі від МВС
10 лютого, 21:58
ЄС заявив про 90-денні запаси нафти після зупинки «Дружби»
Єврокомісія оцінила ризики після зупинки «Дружби» для Угорщини та Словаччини
17 лютого, 18:16
Петер Сійярто заявив, що Угорщина «буде захищатися» через енергетичний конфлікт
Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну у «політичному шантажі» через нафту
19 лютого, 21:16
Угорський політик стверджує, що Україна та ЄС хочуть привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд
Орбан написав листа Зеленському через «Дружбу»
26 лютого, 09:22
Петер Мадяр заявив, що угорці вирішать між «Європою і минулим»
Лідер угорської опозиції заявив, що вибори стануть вибором між Європою і Орбаном
26 лютого, 15:21
Авто інкасаторської служби, відповідно до даних GPS сигналу, стоять у центрі Будапешта поблизу однієї з силових структур Угорщини
Угорщина взяла в заручники працівників «Ощадбанку»: заява МЗС
6 березня, 00:43
Сибіга назвав затримання українських інкасаторів в Угорщині спецоперацією з російським почерком
Сибіга підозрює Росію у провокації проти українських інкасаторів
6 березня, 20:05
Транзит нафтогоном зупинився з кінця січня 2026 року після російських атак
Відновити транзит нафти за три дні. Україна відповіла на ультиматум Угорщини
6 березня, 21:29

Рух через популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною буде обмежено: деталі
Рух через популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною буде обмежено: деталі
Україна збільшила імпорт електроенергії
«Контракт 18-24». Зеленський підписав закон про відстрочки
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Під час бойового завдання загинув пілот, Герой України Олександр Довгач
Із чотирьох населених пунктів Херсонщини рятувальники примусово евакуюють 46 дітей

«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18

