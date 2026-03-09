Рух через популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною буде обмежено: деталі

Оформлення та пропуск громадян, а також транспортних засобів в обох напрямках не здійснюватимуться

Пункт пропуску «Косино – Барабаш» на українсько-угорському кордоні тимчасово призупинить роботу. Протягом 10 та 11 березня проходитимуть технічні роботи з підключення нових робочих модулів до електромережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатську митницю.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури, обмеження діятимуть 10 та 11 березня з 13:00 до 17:00. У цей час фахівці здійснюватимуть монтажні роботи для підключення до мережі нових модулів, призначених для роботи митників та прикордонників. Зазначається, що оформлення та пропуск громадян, а також транспортних засобів в обох напрямках (як на виїзд, так і на в'їзд в Україну) не здійснюватимуться.

Митники закликали українців врахувати інформацію під час планування поїздок. Для перетину кордону в цей період рекомендують скористатися найближчими контрольно-пропускними пунктами. Мова про «Вилок – Тісабеч», «Велика Паладь – Нодьгодош», «Астей – Берегшурань».

Варто зазначити, що раніше МЗС України офіційно закликало громадян утриматися від поїздок до Угорщини та обирати альтернативні транзитні маршрути. Дипломати наголосили, що наразі не можуть гарантувати безпеку українців на території країни.

Нагадаємо, «Ощадбанк» заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною. Про це повідомила пресслужба банку.

Як повідомлялося, Національний банк рекомендував банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень.

До слова, в Угорщині посилено охорону 75 об’єктів енергетичної інфраструктури нібито через загрозу з боку України. До захисту енергетичних об’єктів залучили військових, правоохоронців та охоронні компанії.