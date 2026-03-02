Головна Країна Події в Україні
На Олександрівському напрямку українські воїни звільнили дев'ять населених пунктів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
На Олександрівському напрямку українські воїни звільнили дев'ять населених пунктів
Збройні Сили України витісняють противника з укріплених позицій
фото з відкритих джерел

Десантно-штурмові війська звітують про звільнення дев'яти населених пунктів на Олександрівському напрямку та велику кількість ураженої ворожої техніки

Збройні Сили України звітують про значний успіх на Олександрівському напрямку. В ході контрнаступальних дій українським захисникам вдалося звільнити дев'ять населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу десантно-штурмових військ.

Українські воїни повідомляють, що на цьому напрямку працює 78 окрема десантно-штурмова бригада.

«Станом на зараз звільнено 9 населених пунктів. 3 населені пункти зачищені від противника в нашій зоні і прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військові частини та підрозділи угруповання десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії, нав'язуючи ворогу власні умови бою.

«Підрозділи бригади продовжують систематично уражати сили противника як у своїй смузі відповідальності, так і на напрямках суміжних підрозділів, забезпечуючи вогневу підтримку, стабілізацію обстановки та посилення оборони», – заявляє пресслужба десантно-штурмових військ.

Десантно-штурмові війська звітують про звільнення дев'яти населених пунктів на Олександрівському напрямку.

Повідомляється також про рекордну кількість ураженої техніки окупантів. Серед знищеного: танки, бойові машини піхоти та артилерійські системи. 

Нагадаємо, у лютому цього року Сили оборони відновили контроль над більшою територією, аніж змогли захопити російські військові.

За даними Сирського, загальні втрати російських загарбників за зиму становлять близько  майже 93 тис. військовослужбовців убитими та пораненими. Також Сирський зазначив, що українське військо проводить результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Теги: росія окупанти війна Україна

