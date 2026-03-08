Головна Країна Події в Україні
Зеленський розповів, скільки території ЗСУ повернули під свій контроль на півдні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський розповів, скільки території ЗСУ повернули під свій контроль на півдні
Збройні сили України звільнили території на півдні України
фото з відкритих джерел

Президент наголосив, що даний напрямок фронту залишається «складним»

Сили оборони України на півдні повернули під свій контроль до 435 квадратних кілометрів території. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві.

«На півдні нашої держави за останні місяця півтора (Збройні сили України – ред.) провели ряд важливих дій щодо оборони і в деяких напрямках щодо наступу. Виключно дії були з тим, щоб зірвати плани РФ. Ми вважаємо, що достатньо успішні – відновили контроль над десь близько 400-435 км», – повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що даний напрямок фронту залишається «складним», але зараз всі знаходяться «в більшому позитиві», ніж це було у кінці 2025 року. Глава держави каже, що дії українських військових «зірвали плани росіян на цьому напрямку».

Також президент додав, що плани Кремля на весняний наступ не змінились: окупанти досі хочуть забрати схід України, а саме – Донбас.

«Головні цілі – це схід нашої держави, захоплення Донецької і Луганської областей. У принципі, їх плани не змінились, іде відтермінування через те, що вони не спроможні це зробити тими засобами і силами, які у них на сьогодні є і через дії, відповідно, наших Збройних сил», – резюмував Зеленський.

Раніше Збройні сили України звітували про значний успіх на Олександрівському напрямку. В ході контрнаступальних дій українським захисникам вдалося звільнити дев'ять населених пунктів.

«Підрозділи бригади продовжують систематично уражати сили противника як у своїй смузі відповідальності, так і на напрямках суміжних підрозділів, забезпечуючи вогневу підтримку, стабілізацію обстановки та посилення оборони», – заявляє пресслужба десантно-штурмових військ.

Повідомляється також про рекордну кількість ураженої техніки окупантів. Серед знищеного: танки, бойові машини піхоти та артилерійські системи. 

Теги: окупанти Донбас Володимир Зеленський президент наступ

