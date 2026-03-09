Головна Країна Події в Україні
Підпільну школу при УПЦ МП перевірив офіс мовної омбудсманки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Підпільну школу при УПЦ МП перевірив офіс мовної омбудсманки
Школу при монастирі УПЦ МП перевірили через підозри щодо російської мови
фото: Слідство.Інфо

Відомство розповіло, що вдалося з’ясувати під час перевірки

Офіс уповноваженої із захисту державної мови не зміг встановити порушення мовного законодавства у підпільній школі, що діяла на території Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря УПЦ МП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Секретаріат мовної омбудсманки.

За словами представниці офісу Єлизавети Сачури, згідно зі статутами навчальних закладів, згаданих у журналістському розслідуванні, мовою освітнього процесу визначена українська, як того вимагає закон. Директори цих закладів також мають необхідні сертифікати про рівень володіння державною мовою.

«Єдина потенційна зачіпка полягала в тому, що в освітній програмі цього приватного навчального закладу був дивний параграф, який передбачав розвиток компетенцій у молодших школярів спілкуватися, окрім державною та іноземними мовами - «рідною мовою«. І в даному випадку складалося враження, що йшлося про мову, якою спілкувалися в сюжеті не названі батьки учнів. Але наявність подібних параграфів в освітніх програмах – не належить до компетенції Уповноваженого із захисту державної мови», – зазначила Сачура.

Вона додала, що жоден із батьків учнів не надав офіційних доказів або скарг щодо навчання дітей недержавною мовою. «Ніхто з батьків не надав жодного офіційного підтвердження, відео чи скарги щодо порушення права на проведення освітнього процесу недержавною мовою щодо його дитини. Тобто, жодних доказів, або підстав, які б дозволили встановити порушення та притягнути до відповідальності потенційних порушників, виявлено не було», – пояснили у відомстві.

Водночас інші державні органи виявили низку порушень, пов’язаних із освітніми програмами, правилами зарахування учнів, системою оцінювання та формами навчання. Кожен із цих аспектів перевіряється у межах компетенції відповідних установ.

У Секретаріаті мовної омбудсманки також зазначили, що припинити діяльність так званих підпільних шкіл можна лише за умови скоординованої роботи правоохоронців, Державної служби якості освіти, Міністерства освіти і науки, інституції мовного омбудсмана, місцевих управлінь освіти та батьків.

Нагадаємо, що на початку січня стало відомо про діяльність підпільної школи «Перспектива» на території монастиря «Голосіївська пустинь». За наявними даними, у неофіційному закладі навчалося понад 60 дітей з 1 по 9 клас, працювало 16 вчителів, а частину предметів викладали російською мовою за радянськими підручниками.

Директоркою та засновницею школи є Анна Болгова, яка після скандалу заявила про цькування та розкритикувала навчальні програми Міністерства освіти.

Після розголосу освітня омбудсманка звернулася до правоохоронців через можливу підробку документів та фіктивне зарахування учнів до інших шкіл, а Державна служба з етнополітики почала перевірку можливого зв’язку монастиря з Російською православною церквою.

Теги: школа мова Українська православна церква розслідування

