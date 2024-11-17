Інститут вивчення війни розповів, як дрони допоможуть Україні виграти війну

Аналітики підкреслюють, що українські безпілотники відіграють важливу роль у знищенні механізованих військ росіян

Українські безпілотники продовжують відігравати ключову роль у стримуванні наступу російської механізованої армії та можуть стати важливим чинником у звільненні окупованих територій під час контрнаступальних операцій Сил оборони. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW) на основі інтерв'ю президента Володимира Зеленського.

Згідно з інтерв'ю, опублікованим 16 листопада, Зеленський зазначив, що російські війська наразі продовжують просуватися вздовж фронту, частково через падіння морального духу серед українських військових, що спричинено затримками в укомплектуванні та оснащенні нових бригад ЗСУ, а також проблемами з наданням необхідного відпочинку та ротації для українських захисників.

Президент підкреслив важливість формування нових бригад для заміни та підсилення військ, які наразі служать на передовій. Він також зазначив, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат у живій силі при мінімальних територіальних здобутках. За його оцінками, росіяни втрачають від 1500 до 2000 військовослужбовців на день. Зеленський вважає, що з такими втратами ворог не зможе підтримувати темпи просування.

В ISW відзначили, що визнання Зеленським проблем морального духу та нестачі особового складу в українській піхоті на передовій свідчить про те, що українські безпілотники можуть відігравати важливу роль у захисті від російських військ і завданні їм втрат.

Зеленський також зазначив, що наступ росіян на деяких напрямках уже сповільнився, і українські офіційні особи раніше відзначали, що безпілотники ЗСУ допомогли уповільнити темп російського просування.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни не бачить фактів підготовки до наступу росіян на Запоріжжя.

До слова, протягом минулої доби держава-терорист завдала ракетного удару однією ракетою, 56 авіаударів, скинувши при цьому 74 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 593 дрони-камікадзе та здійснили понад 3600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.