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Москвичка може сісти до в'язниці на 10 років через допис про вбивство Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Москвичка може сісти до в'язниці на 10 років через допис про вбивство Путіна
Після допитів російських правоохоронців жінка заявила, що тепер «шанобливо ставиться до російської армії» і «зобов'язується бути гідним громадянином своєї країни»
фото: «Медіазона»

Росіянка заявила, що слова «застрельте Путіна» вона писала у соцмережах «у повітря» і «для особистого користування»

Прокурор вимагає 10 років колонії для 43-річної росіянки Анастасії Бережинської за пости у забороненій в Україні соціальній мережі «ВКонтакте». Її звинувачують у дискредитації армії РФ, поширення фейків і виправдання тероризму. Про це повідомляє «Медіазона».

Як зазначається, жінці 43 роки, у неї двоє дітей, яким 8 і 10 років, і чоловік, який страждає на епілепсію. За освітою вона режисер-постановник. У «ВКонтакте» у неї всього 632 друзі, останній пост написаний 12 листопада цього року, водночас її сторінка заблокована на території Росії за рішенням прокуратури.

Бережинська частково визнала провину та погодилася з обвинуваченням за статтями про поширення фейків і дискредитацію армії. Росіянка заявила, що була «засмучена і переживала за мирне населення як Росії, так і України». Що стосується статті про виправдання тероризму – росіянка визнала провину тільки частково, оскільки не вважає свої коментарі закликом і каже, що «застрельте Путіна» писала «у повітря» і «для особистого користування».

Під час допитів затримана говорила, що тепер «шанобливо ставиться до російської армії» і «зобов'язується бути гідним громадянином своєї країни».

Нагадаємо, у місті Чебаркуль Челябінської області на стенд так званих «героїв СВО» повісили фото вбивці. У 2014 році росіянин зґвалтував і вбив матір двох дітей.

Як повідомлялося, Московський міський суд виніс вирок 72-річному громадянину США Стівену Габбарду, засудивши його до шести років і десяти місяців ув'язнення за участь у військових діях на боці України. Він став першим американцем, якого засудили за звинуваченням у найманстві в контексті української війни​.

До слова, росіянин, який брав участь у війні проти України, після повернення додому скоїв подвійне вбивство. Однією з жертв стала його літня родичка, переможниця конкурсу «Найкращий учитель Росії».

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Теги: суд путін соцмережі росіяни війна Буча

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