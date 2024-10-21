Остін у Києві оголосив про новий пакет військової допомоги на $400 млн

Володимир Зеленський подякував США, які продовжують нарощувати підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Про це передає Укрінформ.

«Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакету допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України», – заявив Остін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном, який перебуває із візитом у Києві.

«Я дуже дякую вам, пане міністре оборони Ллойде Остіне, за прибуття, за ваш візит. Я хотів би подякувати народу Сполучених Штатів, президенту Байдену, а також двопартійній підтримці, за те, що зроблено під час цієї війни», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва.

Глава Пентагону планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.