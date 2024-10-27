Коли в Україні проведуть вибори? Єрмак дав відповідь

Вибори в Україні будуть після війни, запевнив Єрмак

Голова Офісу президента вважає, що сьогодні ресурси мають йти на війну

Володимир Зеленський прагне, щоб на виборах президента могли проголосувати всі громадяни України, зокрема воїни та біженці. Це можливо після завершення війни з Росією. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Єрмак певен, що наступні президентські вибори відбудуться «одразу» після закінчення війни з Росією.

«Зеленський дуже чітко заявив, що він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати, так само як і біженці за кордоном. Але на сьогодні ресурси повинні йти на війну», – пояснює Єрмак.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Державному бюджеті наразі не передбачено виділення коштів на проведення будь-яких виборів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися.