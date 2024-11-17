Ворог продовжує тиснути та просувається на шести напрямках – карти ISW

Інститут вивчення війни не бачить фактів підготовки до наступу росіян на Запоріжжя

Російські війська просунулися в районах Сватового, Кремінної, Часового Яру, Торецька, Покровська та Курахового. Водночас експерти не виявили підтверджень підготовки окупантів до наступу в Запорізькій області. Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

Російські війська 15 і 16 листопада продовжували атакувати основний «український плацдарм» у Курській області, проте успіхів у просуванні не досягли.

Російські «воєнкори» заявляли, що війська РФ нібито вибивають ЗСУ з позицій поблизу Малої Локні (на північ від Суджі) та Мартинівки (на північний схід від Суджі).

Фото: ISW

Також російські блогери повідомляли про невдалі контратаки ЗСУ на південний схід від Кореневого, у районі Дар’їного та Новоіванівки, а також на схід від Кореневого в районі Ольгівки.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що українські сили знищили та пошкодили 17 одиниць бронетехніки й танків РФ під час недавнього російського механізованого штурму в невстановленому районі Курської області.

У звіті зазначається, що Павлюк, імовірно, мав на увазі багатохвильовий батальйонний механізований штурм росіян 12 листопада поблизу села Новоіванівка.

Харківська область

На геолокаційних кадрах від 16 листопада видно, як оператори українських безпілотників знищують прапори, розміщені російськими окупантами на мосту через річку Судість, що з'єднує Грем'яч і Колос у північній частині Чернігівської області (приблизно за 1,5 км на південь від міжнародного кордону).

Це свідчить, ймовірно, про відсутність стійких позицій росіян біля цього мосту, як зазначають експерти в звіті ISW.

Фото: ISW

«Ймовірно, російська диверсійно-розвідувальна група здійснила обмежене вторгнення через міжнародний кордон у Чернігівську область 15 листопада, але на даний момент немає доказів того, що російські війська встановили тривалу присутність у цьому регіоні», – заявили експерти Інституту вивчення війни.

15 і 16 листопада російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, але без просування.

Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ захопили весь Сотницький Козачок 16 листопада після того, як російські ДРГ тимчасово просунулися до цього населеного пункту в липні 2024 року. Проте ISW не знайшли підтверджень цього.

Російські війська проводили наступальні операції в районах Вовчанська, Високої Яруги та Стрілеча.

Російський блогер повідомив, що росіяни проводять підготовчі артилерійські удари по українських позиціях на захід від Стрілеча перед тим, як посилити наступ у цьому районі.

Луганська область

Російські окупанти незначно просунулися на захід від Сватового та Кремінної. Геолокаційні кадри від 15 і 16 листопада показують, що загарбники зробили поступ на південь від Вишневого та в центральній частині Тернів.

Військове підрозділ ЗСУ, який діяє на Куп'янському напрямку, повідомив, що українські сили взяли в полон кількох солдатів РФ, які перебували в Куп'янську, а українське ЗМІ повідомило, що Сили оборони відкинули росіян з позицій у місті.

Російські блогери заявляли, що війська РФ продовжують просуватися в районі Куп'янська, зокрема в районі цукрового заводу на сході міста, а також у напрямку Голубівки та Куп'янська-Вузлового.

Фото: ISW

Один з російських «воєнкорів» повідомив, що війська РФ просунулися в промислову частину Куп'янська, і бої тривають в центрі міста, проте ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські війська продовжували наступальні операції біля Піщаного, Колісниківки, Кругляківки, Загризового, Берестового, Копанки, Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Тернів і Торського 15 і 16 листопада.

Донецька область

Війська РФ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 і 16 листопада, вказують на те, що окупанти просунулися вздовж вулиці Набережної та до вулиці Променевої в південній частині міста.

Російський «воєнкор» стверджував, що путінські війська також просунулися до вулиці Гаврилова на північному сході міста Торецьк та захопили н.п. Кримське, але в ISW не знайшли підтвердження.

15 і 16 листопада війська РФ вели наступальні операції в районі Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Російські окупанти нещодавно зробили поступ на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 16 листопада показують, що російський прапор майорить на заході Григорівки, що може свідчити про нещодавнє захоплення села загарбниками.

Міноборони РФ повідомило про захоплення Григорівки.

Російські блогери заявляли, що війська РФ також просунулися поблизу Новоолексіївки, Пустинки та Юрівки (усі на захід від Селидового), однак ISW не знайшли підтвердження цим заявам.

15 і 16 листопада війська РФ продовжували наступальні операції в районах Промінь, Миролюбівка, Крутий Яр, Лисівка, Петрівка, Новоолексіївка та Пустинка.

Російські загарбники нещодавно зробили поступ у напрямку Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 листопада, свідчать про те, що війська РФ захопили Вознесенку і взяли під контроль поля на північний схід від населеного пункту.

Російські джерела повідомляли, що війська РФ також просунулися на південь від Новоселидівки в напрямку Бересток і до самого центру Курахового, однак ISW не знайшли підтвердження цим твердженням.

Фото: ISW

Пов'язаний з Кремлем «воєнкор» 15 листопада зазначив, що інформація про захоплення Новоселидівки російськими військами не підтверджена.

Один з російських блогерів заявив, що російські війська зосереджують особовий склад для штурму Бересток.

Загарбники вели наступальні операції в районах Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Іллінки, Бересток, Новоселидівки, Вознесенки, а також поблизу Курахового, Максимільянівки та Дальнього 15 і 16 листопада.

Також повідомляється, що війська РФ перекидають техніку з тилових районів Запорізького напрямку на Курахове.

16 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни активно транспортують техніку, зокрема танки, БМП, БТРи та вантажівки з боєприпасами, з Бердянського або Пологівського напрямків через окупований Маріуполь до Волновахи для наступальних дій на Курахівському напрямку.

Андрющенко підкреслив, що такої транспортної активності в Маріуполі не було принаймні півтора року, і що більшість техніки, яка рухалася до Маріуполя або Гранітного, прибула з Росії, а не з окупованої частини Запорізької області.

Російські та українські джерела повідомляли про можливе посилення наступальних операцій РФ на Запорізькому напрямку, але ISW не знайшли підтвердження того, що росіяни передислокували сили на цей напрямок з інших ділянок фронту, а також інших ознак, які б свідчили про неминучі наступальні операції в Запорізькій області.

16 листопада повідомлялося, що війська РФ просунулися у Вугледарському напрямку, проте змін на лінії фронту не було.

Південний напрямок

15 і 16 листопада війська РФ продовжували наступати у західній частині Запорізької області в районі Новоандріївки (на північний захід від Роботиного), але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Фото: ISW

15 і 16 листопада російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися приблизно на пів кілометра від Роботиного в напрямку Новоданилівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

На Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонської області 16 листопада тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінювалася.

Протягом минулої доби держава-терорист завдала ракетного удару однією ракетою, 56 авіаударів, скинувши при цьому 74 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 593 дрони-камікадзе та здійснили понад 3600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.