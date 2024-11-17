Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2024 року

Ситуація на фронті станом на 17 листопада

Гаряче було біля Курахового та Покровська

Протягом минулої доби держава-терорист завдала ракетного удару однією ракетою, 56 авіаударів, скинувши при цьому 74 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 593 дрони-камікадзе та здійснили понад 3600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронті в Україні Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом протягом минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Курахівському та Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи п’ять разів безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Стрілечої, ще одна атака триває.

мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове підрозділи Сил оборони відбили дев’ять штурмів. Триває одне боєзіткнення. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Берестове, Борівська Андріївка, Нова Кругляківка, Шийківка.

мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські війська десять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Чернещина, Твердохлібове, Терни. Всі атаки противника було відбито. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Борова, Іванівка, Дронівка, Шийківка.

мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

В напрямку Щербинівки противник сім разів намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, до того ж авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Світлодарськ, Петрівка.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 32 рази атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Крутого Яру, Петрівки, Новоолексіївки та Пустинки. Одне боєзіткнення досі триває.

Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Суха Балка, Рівне, Мирноград, Сухий Яр, Кринича, Новий Труд.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 340 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено один БТР, одну ББМ, чотири одиниці автомобільної техніки, один мотоцикл та одну гармату окупантів. Також українські захисники завдали значних пошкоджень двом танкам, одному БТР та гарматі.

мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Зафіксовано 25 ворожих атак. Одна з них продовжується. В основному бої тривають в районах Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Ворог скинув один КАБ на Ганнівку.

Чотирнадцять разів противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в районах Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки, Трудового, Янтарного та Рівнополя на Времівському напрямку, три атаки тривають. В той же час ворог завдав авіаударів по районах Великої Новосілки, Темирівки та Андріївки.

мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Бої тривають поблизу Трудового, Рівнополя та Новодарівки, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку

Чотири рази безуспішно ворог атакував позиції українських захисників на Придніпровському напрямку.

мапа: deepstatemap

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбивали 24 атаки противника.

За ефективну бойову роботу Генштаб відзначив воїнів 17-ої окремої важкої механізованої Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 425 окремого штурмового батальйону, 3 бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, 406 окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.

Нагадаємо, триває 998-й день повномасштабної війни в Україні.