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    В Одесі 180 молодших класів перейшли на дистанційне навчання після канікул

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    Багато батьків вважали за краще, щоб їх діти навчалися з дому - В Одесі 180 молодших класів перейшли на дистанційне навчання після канікул

    Багато батьків вважали за краще, щоб їх діти навчалися з дому

    фото: zmi.ck.ua

    Через спалах захворюваності, зараз закриті 35 груп дитячих садків і 2 дитячих садка повністю

    Через спалах коронавірусної інфекції в Одесі, багато батьків учнів початкових класів перевели своїх дітей на дистанційне навчання після весняних канікул. Так, учні 179 класів пішли на домашнє навчання, а одна школа повністю перейшла на такий режим.

    Про це під час дистанційного засіданні оперативного штабу повідомила директор департаменту науки і освіти Олена Буйневіч, передає Української Служби Інформації.

    По закінченню весняних канікул, 29 березня, учні одеських шкіл продовжили вчитися. Однак через зростання захворюваності Covid-19, багато батьків вважали за краще, щоб їх діти навчалися з дому.

    Згідно з опитуванням, проведеним серед батьків, 179 класів перевелися на дистанційне навчання – це 5 555 учнів. А школа №100 повністю закрита для відвідування.

    За словами Олени Буйневич, інші учні молодших класів продовжують ходити в школу. Школярі 5-11 класів навчаються дистанційно.

    Через спалах захворюваності, зараз закриті 35 груп дитячих садків і 2 дитячих садка повністю (№ 154 і 75 дитячий садок).

    Крім того, позашкільні освітні установи, такі як гуртки та дитячі студії, зараз не працюють.

    Нагадаємо, на початку навчального року 2020-2021 Міністерство освіти та науки склало розклад семестрів і канікул, який має рекомендаційний характер.

    Перший семестр: з 1 вересня по 24 грудня 2020 року

    Другий семестр: з 11 січня по 28 травня 2021 року

    • Осінні канікули: з 26 жовтня по 1 листопада 2020 року
    • Зимові канікули: з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року
    • Весняні канікули: з 22 березня по 28 березня 2021 року

    Літні канікули: з 1 червня по 31 серпня 2021 року

    Теги: Одеса канікули карантин школярі коронавірус
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