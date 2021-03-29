В Одесі 180 молодших класів перейшли на дистанційне навчання після канікул

Багато батьків вважали за краще, щоб їх діти навчалися з дому

Через спалах захворюваності, зараз закриті 35 груп дитячих садків і 2 дитячих садка повністю

Через спалах коронавірусної інфекції в Одесі, багато батьків учнів початкових класів перевели своїх дітей на дистанційне навчання після весняних канікул. Так, учні 179 класів пішли на домашнє навчання, а одна школа повністю перейшла на такий режим.

Про це під час дистанційного засіданні оперативного штабу повідомила директор департаменту науки і освіти Олена Буйневіч, передає Української Служби Інформації.

По закінченню весняних канікул, 29 березня, учні одеських шкіл продовжили вчитися. Однак через зростання захворюваності Covid-19, багато батьків вважали за краще, щоб їх діти навчалися з дому.

Згідно з опитуванням, проведеним серед батьків, 179 класів перевелися на дистанційне навчання – це 5 555 учнів. А школа №100 повністю закрита для відвідування.

За словами Олени Буйневич, інші учні молодших класів продовжують ходити в школу. Школярі 5-11 класів навчаються дистанційно.

Через спалах захворюваності, зараз закриті 35 груп дитячих садків і 2 дитячих садка повністю (№ 154 і 75 дитячий садок).

Крім того, позашкільні освітні установи, такі як гуртки та дитячі студії, зараз не працюють.

Нагадаємо, на початку навчального року 2020-2021 Міністерство освіти та науки склало розклад семестрів і канікул, який має рекомендаційний характер.

Перший семестр: з 1 вересня по 24 грудня 2020 року

Другий семестр: з 11 січня по 28 травня 2021 року

Осінні канікули: з 26 жовтня по 1 листопада 2020 року

Зимові канікули: з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року

Весняні канікули: з 22 березня по 28 березня 2021 року

Літні канікули: з 1 червня по 31 серпня 2021 року