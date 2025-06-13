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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню у секторі Гази

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню у секторі Гази
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню у секторі Гази
фото: АР

США, Ізраїль і ще 10 країн проголосували проти ухвалення резолюції

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй переважною більшістю голосів вимагала негайного, безумовного та постійного припинення вогню у війні в Газі та доступу до допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Генеральна Асамблея, що складається з 193 членів, ухвалила резолюцію, яка також вимагає звільнення заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, повернення палестинських в'язнів, яких утримує Ізраїль, та повного виведення ізраїльських військ з Гази.

За відповідну резолюцію проголосували 149 країн-учасниць Генасамблеї ООН, 19 країн утрималися, США, Ізраїль і ще 10 країн проголосували проти.

У резолюції «рішуче засуджується використання голоду серед цивільного населення як методу ведення війни та незаконна відмова в гуманітарному доступі та позбавлення цивільного населення... об'єктів, необхідних для їхнього виживання, включаючи навмисне перешкоджання постачанню допомоги та доступу до неї».

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив Генеральній Асамблеї, що це «кривавий наклеп». Він закликав країни не брати участі у тому, що, за його словами, є «фарсом», який підриває переговори щодо заручників і не засуджує ХАМАС.

Посол Лівії в ООН Тахер ель-Сонні заявив Генеральній Асамблеї перед голосуванням, що для «тих, хто сьогодні натискає червону кнопку, щоб проголосувати проти цієї резолюції, це стане кривавою плямою на їхніх пальцях».

Раніше Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного, безумовного та постійного припинення вогню в секторі Гази.

За документ проголосували всі інші 14 країн-членів Ради, включаючи Росію, Китай, Францію та Велику Британію.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі.

Як повідомлялося, угруповання ХАМАС і Сполучені Штати вели переговори щодо припинення бойових дій у секторі Газа та забезпечення доступу гуманітарної допомоги до заблокованого регіону.

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Теги: ООН сектор Гази

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