З російського полону повернувся військовий у свій день народження

Додому повертаються оборонці ЗСУ, зокрема воїни ТрО, морської піхоти, десантно-штурмових та мотопіхотних підрозділів, а також НГУ, ДПСУ

Сьогодні, 19 червня, Україна повернула з російського полону захисників. Серед звільнених є військовий, у якого сьогодні день народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

«Додому повертаються оборонці ЗСУ, зокрема воїни ТрО, морської піхоти, десантно-штурмових та мотопіхотних підрозділів, а також НГУ, ДПСУ. Є ті, хто перебував у полоні, з перших місяців повномасштабного вторгнення – тобто понад три роки! Найстаршому звільненому – 63 роки», – наголосив Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини додав, що додому сьогодні повернувся оборонець, у якого сьогодні день народження. Захиснику виповнилося 45 років.

Нагадаємо, що 19 червня Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Звільнені воїни фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

Як повідомлялося, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

До слова, Росія планує цього тижня кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів полоненими. Рішення про початок кампанії було ухвалено особисто російським диктатором Володимиром Путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації кремлівського лідера.